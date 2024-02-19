Hayaldi gerçek oldu

sözü gerçeğedönüştü... 2021yılında tatil yaptığı oteldeEdin Dzeko ile karşılaşanSerdar Dursun, Boşnakmevkiidaşı ile sosyal medya hesabındanbir fotoğraf paylaşıp "4-4-2 çift forvet" notunu düşmüştü.Ara transferde yeniden sarı-lacivertlitakıma dönen Serdar'ın 3 yılönce kurduğu hayal de gerçeğedönüştü.Önce Serdar beraberlikgolünü attı. Ardından Dzeko skoru2-1'e getirdi.