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Giriş Tarihi: 19.2.2024

Hayaldi gerçek oldu

Samet YÜKSEL
Hayaldi gerçek oldu

2021 yılında Dzeko ile çektirdiği fotoğrafı ‘Çift forvet’ notuyla paylaşan Serdar Dursun 2024’te hayaline ulaştı

'Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz' sözü gerçeğe dönüştü... 2021 yılında tatil yaptığı otelde Edin Dzeko ile karşılaşan Serdar Dursun, Boşnak mevkiidaşı ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp "4-4- 2 çift forvet" notunu düşmüştü. Bu paylaşımdan 3 yıl sonra Dzeko, Fenerbahçe'ye geldi ancak Serdar Dursun Karagümrük'ün yolunu tuttu. Ara transferde yeniden sarı-lacivertli takıma dönen Serdar'ın 3 yıl önce kurduğu hayal de gerçeğe dönüştü. Rize deplasmanının ikinci yarısında Fenerbahçe, Serdar Dursun- Dzeko'dan oluşan çift forvetle sahadaydı. Önce Serdar beraberlik golünü attı. Ardından Dzeko skoru 2-1'e getirdi. Serdar'ın 2021'de yaptığı paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme otururken, "Kahin misin be kardeşim. Sende ne öngörü varmış öyle" yorumları yapıldı.
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Hayaldi gerçek oldu
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