Hayaldi gerçek oldu

'Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz'
sözü gerçeğe
dönüştü... 2021
yılında tatil yaptığı otelde
Edin Dzeko ile karşılaşan
Serdar Dursun, Boşnak
mevkiidaşı ile sosyal medya hesabından
bir fotoğraf paylaşıp "4-4-
2 çift forvet" notunu düşmüştü. Bu paylaşımdan 3 yıl sonra Dzeko, Fenerbahçe'ye geldi ancak Serdar Dursun Karagümrük'ün yolunu tuttu.
Ara transferde yeniden sarı-lacivertli
takıma dönen Serdar'ın 3 yıl
önce kurduğu hayal de gerçeğe
dönüştü. Rize deplasmanının ikinci yarısında Fenerbahçe, Serdar Dursun- Dzeko'dan oluşan çift forvetle sahadaydı.
Önce Serdar beraberlik
golünü attı. Ardından Dzeko skoru
2-1'e getirdi. Serdar'ın 2021'de yaptığı paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme otururken, "Kahin misin be kardeşim. Sende ne öngörü varmış öyle" yorumları yapıldı.