Kadıköy’e çok yakın

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yaparken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Talisca'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında da hedefine ulaştı. Lens'le 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Kevin Danso için yapılan ilk teklif olumlu karşılandı. Fransız ekibinin 20 milyon Euro bonservis belirlediği 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, kapıyı 15 milyon Euro'dan çaldı. Her transfer döneminde ezeli rakiplerin birbirlerinin takip ettiği isimlerin nabzını yoklaması geleneği Kevin Danso'da da devreye girdi.

B PLANI UDİNESE'DEN JAKA BİJOL

Galatasaray, Lens kulübüne Avusturyalı stoperin şartlarını sordu. Bu ilgi sonucu Fransız ekibi fiyat konusunda ortamı ateşlemeye çalışsa da Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye bir hayli kararlı olduğu belirtildi. Kanarya, bitti gözüyle baktığı transferin olumsuz sonuçlanmasına karşın Udinese forması giyen stoper Jaka Bijol için de çalışmalara başladı. İtalyan kulübüne 25 yaşındaki Sloven stoperin şartları soruldu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Bijol, bu sezon 20 lig maçında 1755 dakika süre alırken 2 gol-2 asistle oynadı. Onun da Danso gibi takımıyla sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

DANSO KİMDİR?

AUGSBURG altyapısında dikkat çeken 26 yaşındaki Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC

Lens'e imza attı. 24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde toplam 238 maça çıkarken, 16 gol ve 14 asist üretti.



MEDİNA'LARIN HEPSİ PAHALI!

FENERBAHÇE, Boca Juniors forması giyen merkez orta saha oyuncusu Cristian Medina transferinde sonuca ulaşamazken bu kez stoper için Medina buldu. Danso gibi Lens forması giyen Facundo Medina'nın fiyatı soruldu. 25 yaşındaki futbolcu için Fransızlar kapıyı 35 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Medina için de istenilen 15 milyon Euro'yu fazla bulmuştu. Şimdi de Lens forması giyen Medina için talep edilen bonservis bedeli el yaktı.

OSAYi'YE 3 YIL İÇİN 6 MİLYON €

FENERBAHÇE, deneyimli sağ beki Osayi-Samuel'e sözleşme uzatma konusunda resmi teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor. Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor. Osayi-Samuel tarafı henüz bu teklife net bir geri dönüş yapmadı.

'TFF'NİN ATACAĞI ADIMLARIN TAKİPÇİSİYİZ'

Fenerbahçe yönetim kurulu dün bir toplantı gerçekleştirirken, ardından resmi siteden açıklama mesajı yayımlandı. Türk futbolundaki kronikleşmiş problemlerin devam ettiğini vurgulayan sarı-lacivertliler, saha içindeki adaletin sağlanamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Brinci önceliğinin 'Türk futboluna adaleti getirmek' olduğunu ifade eden TFF'nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz." Ayrıca F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un yarın saat 17.00'de açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Koç'un, sarı-lacivertli takımın Türkiye Kupası'na katılacağını açıklayacağı ve yabancı VAR ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı öğrenildi.