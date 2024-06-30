Mourinho’dan siftah!

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Petrolul Ploieşti ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Geldiği günden bu yana takımı 3'lü defans ile sahaya süreceği dillendirilen teknik direktör Jose Mourinho, savunma hattını dört isimden oluşturdu.
4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alan sarılacivertliler, karşılaşmaya Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11'i ile başladı. Konuk takım, 35. dakikada Bratu ile öne geçti. Kanarya, 41. dakikada Edin Dzeko ile beraberliği buldu: 1-1. İkinci yarının başında Levent Mercan, Zeki Dursun, Umut Nayir, Bartuğ, Zajc, Crespo, Emre Mor
oyuna dahil oldu. 54. dakikada sahneye çıkan Zajc, Fenerbahçe'yi öne geçirip maçı kazandırdı.
DİKKAT ÇEKENLER:
LUAN PERES:
Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbolu özlemiş bir şekilde sahalara dönen Brezilyalı stoper, maçın iyi isimlerindendi.
Deneyimli savunmacı kritik müdahalelerde bulundu.
FRED:
Fenerbahçe geriden oyun kurunca her topu Sambacı ile buluşturdu. Yıldız oyuncu hücumda kilit paslar denedi.
CENGIZ ÜNDER:
Karşılaşmaya iyi başlayan isimlerdendi. Birebirde etkili oynayan Cengiz, fizik olarak da iyi sinyaller verdi.
EMRE MOR:
Hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Kolay adam eksilterek takımı pozisyona sokmayı başardı.