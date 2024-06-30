Mourinho’dan siftah!

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Petrolul Ploieşti ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Geldiği günden bu yana takımı4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alan sarılacivertliler, karşılaşmaya Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11'i ile başladı. Konuk takım, 35. dakikada Bratu ile öne geçti. Kanarya, 41. dakikada Edin Dzeko ile beraberliği buldu: 1-1. İkinci yarının başındaoyuna dahil oldu. 54. dakikada sahneye çıkan Zajc, Fenerbahçe'yi öne geçirip maçı kazandırdı.Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbolu özlemiş bir şekilde sahalara dönenDeneyimli savunmacı kritik müdahalelerde bulundu.Fenerbahçe geriden oyun kurunca her topu Sambacı ile buluşturdu. Yıldız oyuncu hücumda kilit paslar denedi.Karşılaşmaya iyi başlayan isimlerdendi.Hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Kolay adam eksilterek takımı pozisyona sokmayı başardı.