Mourinho’nun çilingirleri

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, hiç gol yemeyen Bodrum FK karşısında herhangi bir kazaya uğramak istemiyor… Teknik direktör Jose Mourinho, takımı sahaya üç puan parolası ile sürerken üç oyuncusuna çilingir görevi verecek.

SEBASTİ- AN SZYMANSKİ: Orta sahada Fred'in yokluğunda Amrabat'ın partneri olacak… 8 numarada görev alacak Polonyalı yıldız, rakip ceza alanına yakın oynayacak ve yapacağı koşularla rakip savunmayı dağıtacak.

MERKEZDEN GELEN ATAKLARDA SIKINTILARI VAR





ANDERSON TALİSCA: Kanatları iyi kapatan ancak merkezden gelen ataklarda pozisyon veren Ege temsilcisi karşısında Brezilyalı yıldızın da özel görevi var. Hücumlarda merkeze yoğunlaşacak olan tecrübeli futbolcu; Tadic, En-Nesyri ile birlikte, aynı zamanda Szymanski'nin de katkısıyla rakibi savunmadan delmeye çalışacak.



OĞUZ AYDIN: Fenerbahçe'nin genç yıldızı, hücumda oyun sıkıştığı anlarda devreye girecek. Çizgiden yaptığı ortalarla takımın pozisyon bulmasını sağlayacak. Ayrıca merkezde sayısal çoğunluk sağlanamadığı anlarda içeriye kat ederek Talisca, Tadic, En-Nesyri ve Szymanski dörtlüsüne destek verecek.