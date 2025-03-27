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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Mourinho’nun çilingirleri

8 numarada görev yapacak olan Szymanski, rakip ceza sahasına koşular gerçekleştirecek. Talisca hücumlarda merkeze yoğunlaşacak. Oyunun sıkıştığı anlarda ise kenar ortalarıyla Oğuz Aydın devreye girip pozisyon oluşumuna destek verecek, sayısal çokluğu sağlayacak

Samet YÜKSEL
Mourinho’nun çilingirleri

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, hiç gol yemeyen Bodrum FK karşısında herhangi bir kazaya uğramak istemiyor… Teknik direktör Jose Mourinho, takımı sahaya üç puan parolası ile sürerken üç oyuncusuna çilingir görevi verecek.

SEBASTİ- AN SZYMANSKİ: Orta sahada Fred'in yokluğunda Amrabat'ın partneri olacak… 8 numarada görev alacak Polonyalı yıldız, rakip ceza alanına yakın oynayacak ve yapacağı koşularla rakip savunmayı dağıtacak.

MERKEZDEN GELEN ATAKLARDA SIKINTILARI VAR



ANDERSON TALİSCA: Kanatları iyi kapatan ancak merkezden gelen ataklarda pozisyon veren Ege temsilcisi karşısında Brezilyalı yıldızın da özel görevi var. Hücumlarda merkeze yoğunlaşacak olan tecrübeli futbolcu; Tadic, En-Nesyri ile birlikte, aynı zamanda Szymanski'nin de katkısıyla rakibi savunmadan delmeye çalışacak.


OĞUZ AYDIN: Fenerbahçe'nin genç yıldızı, hücumda oyun sıkıştığı anlarda devreye girecek. Çizgiden yaptığı ortalarla takımın pozisyon bulmasını sağlayacak. Ayrıca merkezde sayısal çoğunluk sağlanamadığı anlarda içeriye kat ederek Talisca, Tadic, En-Nesyri ve Szymanski dörtlüsüne destek verecek.

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Mourinho’nun çilingirleri
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