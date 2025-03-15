Perde arkasında adalet var!

Avrupa Ligi'nde 3-1'in rövanşında Rangers'a karşı 2-0'ı yakalayıp maçı uzatmaya götüren ve penaltılarla elenen Fenerbahçe'de moraller bozuldu ancak sergilenen mücadele takdir topladı. Zorlu deplasmanda teknik direktör Mourinho, Djiku yerine Mert Müldür'e, Dzeko yerine Talisca'ya ve Tadic yerine Szymanski'ye görev vererek sürpriz bir 11 ile sahaya çıktı. Bu beklenmedik kadro tercihleri ve iyi futbolun perde arkasında adalet yatıyor. Sarı-lacivertli ekibin Rangers maçı öncesi idman analizlerine ulaşan SABAH Spor, Portekizli hocanın formayı elindeki verilere göre dağıttığını ortaya çıkardı.

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE FORMA VERDİ

Antrenman raporlarında takımın en çok koşan ve çalışan isimlerinin Fred, Amrabat, Talisca, Mert ile Szymanski çıktığı, Mourinho'nun da bu bilgilerin ışığında kadrosunu kurduğu kaydedildi. İskoçya'daki tansiyonu yüksek maçta savunmada hata yapmayan, hücumda da çok sayıda fırsat yakalayan Fenerbahçe'de dünyaca ünlü çalıştırıcının forma dağıtırken isme değil bilimsel verilere dayanması, takımın 120 dakika ayakta kalmasını sağladı. Kanarya, Avrupa'ya veda etse de camia sonuna kadar verilen savaştan memnun kaldı.





İŞTE İDMANIN EN İYİLERİ

FRED

TOPLAM KOŞU MESAFESI: 8562 m Maksimum hız: 28.84 km/h Toplam mesafede takımın en iyisi. Maksimum hızda da üst sıralarda.

SOFYAN AMRABAT

TOPLAM KOŞU MESAFESI: 6468 m MAKSIMUM HIZ: 24.96 km/h Toplam mesafede en iyi isimlerden. Maksimum hızda da oldukça başarılı. TOPLAM KOŞU MESAFESI: 6000 m MAKSIMUM HIZ: 26.20 km/h 35 metre sprint mesafesi ile fiziksel olarak da iyi durumda olduğunu gösterdi.

MERT MÜLDÜR

TOPLAM KOŞU MESAFESI: 5605 m MAKSIMUM HIZ: 24.14 km/h 47 metre sprint mesafesi ile sık sık tempolu değişimler yapmış.

SEBASTIAN SZYMANSKI

TOPLAM KOŞU MESAFESI: 5603 m MAKSIMUM HIZ: 24.14 km/h 47 metre sprint mesafesi, topsuz oyunda en çok hızlanan oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Çok sık kısa patlayıcı hızlanmalar gerçekleştirmiş.



PFDK CEZA VERMEDİ!

SKY SPORTS'A verdiği röportajda, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'e yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mourinho, ceza almadı. Yapılan açıklamada, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik sözleri nedeniyle sevk edilen Portekizli hoca hakkında ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi. Toplantıya PFDK Başkanı Demirtürk katılmadı.