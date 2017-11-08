18 milyon €’luk pişmanlık

Sezon başında takımın yıldız oyuncusu Benteke'ye alternatif olarak düşündüğü Cenk Tosun için 13 milyon Euro öneren ancak Beşiktaş'ın talep ettiği 18 milyon Euro'yu çok bulan Crystal Palace, bu transferde geri adım atmış olmanın sıkıntısını yaşıyor… Bunun nedeni ise sezona hücumda büyük sıkıntılarla başlayan Londra ekibinde Benteke'nin önce formsuz oluşu, ardından da dizinden geçirdiği sakatlık…
DEVRE ARASINDA YENİ TEKLİF
Premier Lig'de 4 puanla dibe demirleyen ve sadece 4 gol atabilen Crystal Palace'ın pişmanlığı, Cenk Tosun'un gösterdiği performans sonrası daha da büyüdü. Ada basınına göre; Crystal'ın yetkilileri, 4 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan 26 yaşındaki santrfora istenilen bonservisi ödememenin hata olduğu konusunda hemfikir... Devre arasında Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanan İngiliz ekibi, Premier Lig'e tutunmak açısından bu transfere büyük önem veriyor.
1 SORU 1 CEVAP: HINCAL ULUÇ
Daha hazır değil
Cenk Tosun, devre arasında Premier Lig'den gelen teklifleri değerlendirmeli mi?
Daha bir süre devam etsin. Acele gitmenin bir faydası olmadığını bugüne kadar gördük. Gidenler ya oynamıyorlar ya da oynarlarsa da yararlı olamıyorlar. İlerlemeleri, gelişmeleri duruyor. Cenk, henüz Avrupa'da gördüğüm santrforların ayarında değil. Büyük takımların tabii… Avrupa'daki palavra takımlardan birine, Beşiktaş'tan daha alt seviye bir ekibe gidecekse onun adı Avrupa'ya gitmek olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup oynayan ve liderliği neredeyse üçüncü maçta garantileyen bir takımı bıraktıktan sonra gideceğin yer Barcelona olur, Real Madrid, Manchester United, Manchester City olur. O zaman Avrupa diye Selanik'e gitsin!
GOLLERİN %51.8'İ FANTASTİK ÜÇLÜDEN
Cenk, Talisca
ve Babel, son 2 sezonda Beşiktaş'ın attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti. Siyah-beyazlı takım, son 2 sezonda yaptığı resmi karşılaşmalarda 135 kez ağları sarsarken, bunların 70'ini Cenk Tosun, Talisca ve Babel filelere gönderdi. Üç oyuncu, Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 51.8'ine katkıda bulundu.