18 milyon €’luk pişmanlık

Sezon başında takımın yıldız oyuncusu Benteke'ye alternatif olarak düşündüğü Cenk Tosun için 13 milyon Euro öneren ancak Beşiktaş'ın talep ettiği 18 milyon Euro'yu çok bulan Crystal Palace, bu transferde geri adım atmış olmanın sıkıntısını yaşıyor… Bunun nedeni ise sezona hücumda büyük sıkıntılarla başlayan Londra ekibinde Benteke'nin önce formsuz oluşu, ardından da dizinden geçirdiği sakatlık…



DEVRE ARASINDA YENİ TEKLİF

Premier Lig'de 4 puanla dibe demirleyen ve sadece 4 gol atabilen Crystal Palace'ın pişmanlığı, Cenk Tosun'un gösterdiği performans sonrası daha da büyüdü. Ada basınına göre; Crystal'ın yetkilileri, 4 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan 26 yaşındaki santrfora istenilen bonservisi ödememenin hata olduğu konusunda hemfikir... Devre arasında Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanan İngiliz ekibi, Premier Lig'e tutunmak açısından bu transfere büyük önem veriyor.

BUGÜN NELER OLDU