5 yıldıza ekstra gol çalışması

Beşiktaş
, Akhisar maçının hazırlıklarını yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş
, idmanın ardından Negredo
, Quaresma, Talisca
, Lens ve Caner Erkin
'e ekstra gol çalışması yaptırdı. Güneş, ayrıca altyapı oyuncuları Fatih, Şiar ve Alpay ile uzun süre konuşup, saha içinde ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.
İdmandaki çift kale maçı kazanan takım, sevinç gösterisinde bulundu
4 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Beşiktaş'ta Ocak ayında takımdan ayrılacaklar belli oldu: Mustafa Pektemek
, Mitrovic, Aras Özbiliz ve Denis Boyko.