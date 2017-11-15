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  4. 5 yıldıza ekstra gol çalışması

5 yıldıza ekstra gol çalışması

Giriş Tarihi: 15.11.2017
5 yıldıza ekstra gol çalışması
, Akhisar maçının hazırlıklarını yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör , idmanın ardından , Quaresma, , Lens ve 'e ekstra gol çalışması yaptırdı. Güneş, ayrıca altyapı oyuncuları Fatih, Şiar ve Alpay ile uzun süre konuşup, saha içinde ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.


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