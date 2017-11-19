Zirveye Başakşehir ayarı: 5-1

Süper Lig'in 12. haftasında 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı Ali Palabıyık yönetti. Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Mahmut'un yerine İrfan ve Gökhan 11'de maça başladı. Karşılaşmaya Eren - Gomis ikilisiyle başlayan Galatasaray, ilk 15 dakikada etkili olan taraftı. Daha sonra oyunu dengeleyen ev sahibi takım 25. dakikada duran toptan Attamah'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.



İLK KEZ 2'DEN FAZLA GOL

Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçında 5 gole kalesini kapatamadı ve bu sezon ilk defa 2'den fazla gol yedi.



Süper Lig'in bu en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçında bu sezon bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde kalesinde toplam 9 gol görmüştü. Aslan, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde ilk kez 2 golden fazla kalesini kapatamadı ve 5 golü filelerinde gördü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında 2 gol yemişti.







ADEBAYOR'DAN İKİNCİ HAT-TRICK

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emanuel Adebayor, ligde 12. hafta mücadelesinde Galatasaray'a karşı 3 gol kaydederek, sarı-kırmızılılara karşı ikinci kez hat-trick yapmış oldu.



Yıldız oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 6 gole ulaşırken, bu sezon ligde 7. kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Cimbom'a karşı 3 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon toplamda 8. golünü kaydetmiş oldu.

TUDOR'UN 'BÜYÜK MAÇLARDA' GALİBİYETİ YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.



Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1'lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.

KOMBİNE BİLETİ ALINMASI GEREKEN 25 TAKIM

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidilirken, teknik direktör Igor Tudor, çift forvetle takımını sahaya sürdü.

Galatasaray'ın ligde son oynadığı Gençlerbirlği müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz ile teknik direktör Tudor'un tercihleri arasına giremeyen Garry Rodrigues, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alamazken, yerlerine Iasmin Latovlevici ve Badou Ndiaye görev aldı.

Öte yandan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği müsabakasının ardından Medipol Başakşehir önünde de forma giyemedi.







TUDOR TAKIMINI 4-4-2 DİZİLİŞİYLE SAHAYA SÜRDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkararak, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına yine çift forvetle çıkan ancak 3-5-2 dizilişini tercih eden Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdürdü.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i, Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Belhanda, Eren Derdiyok ve Gomis şeklinde oldu.







NDİAYE FORMASINA KAVUŞTU

Sarı-kırmızılı futbol takımında kırmızı kart cezasını dolduran Badou Ndiaye, yeniden sahadaki yerini aldı.

Ligde Trabzonspor ile yapılan müsabakada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye, Gençlerbirliği karşısında cezasını çekmesinin ardından, Medipol Başakşehir maçında formasına tekrar kavuştu.

BAŞAKŞEHİR’DE ABDULLAH AVCI - TUDOR GERİLİMİ

TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan bölümü dolduran yaklaşık bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU İÇİN BAŞAKŞEHİR’DE SAYGI DURUŞU

EMRE BELÖZOĞLU ÜST ÜSTE 3. MAÇTA DA YOK

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle takımının üst üste oynadığı üçüncü resmi maçta da forma giyemedi.

Turuncu-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Hoffenheim ve ligde Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında da görev alamayan Emre, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.

UĞUR UÇAR BU SEZON İKİNCİ MAÇINDA

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı sağ bek Caicara'nın yerinde ise Uğur Uçar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu sezon ligde yalnızca deplasmanda 3-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giyen Uğur, bu sezon ikinci kez bir lig maçında görev aldı.

Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Uğur, 64. dakikada yerini Adebayor'a bırakmıştı.







ANLAMLI DESTEK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları maçın bilet satış gelirlerini bağışladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasının bilet satış gelirlerinin, Türkiye Diyabet Vakfının koordinatörlüğünde Uluslararası Diyabet Federasyonunun belirlediği kriterlere göre Şile'de yapımına başlanan diyabet yaşam köyüne bağışlandığı belirtildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ndiaye'nin uzun pasında sol çaprazda topu kontrol eden Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

14. dakikada çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Adebayor'un ayağından açtığı topa, kaleci Muslera müdahale etti. Uruguaylı kaleciden seken topu, savunma uzaklaştırdı.

25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Attamah kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlığı altıpasın sağ çaprazında bulunan Eren Derdiyok'a bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan topu direğin dibinde kontrol ederek gole izin vermedi.

42. dakikada Medipol Başakşehir skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Visca'nın sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde uygun durumda bulunan Adebayor, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Medipol Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.







55. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Latovlevici'nin soldan ortasında, ceza sahasında Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

58. dakikada Medipol Başakşehir tekrar farkı 2'e çıkardı. Savunmada Denayer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu sol tarafta kontrol eden Mossoro, pasını ceza sahasında bulunan Adebayor'a verdi. Adebayor'un penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, savunmada Maicon'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

70. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Belhanda'nın kafayla indirdiği topa, Tolga Ciğerci'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

75. dakikada soldan ceza sahasına giren Elia, Maicon ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını işaret etti.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Adebayor, topu ağlarla buluşturarak skoru 4-1 yaptı.

84. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

89. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Sol taraftan Clichy'den aldığı topla çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Kerim Frei, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-1.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.







Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Hakan Özmert), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 86 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 90+1 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 79 Rodrigues), Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Gomis

Goller: Dk. 25 Attamah, Dk. 42, 58 ve 76 (Penaltıdan) Adebayor, Dk. 89 Kerim Frei (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Gomis (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Fernando, Dk. 65 Ndiaye (Galatasaray)