Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Beşiktaş, Porto karşısında rekor peşinde!

, karşısında rekor peşinde!

Giriş Tarihi: 21.11.2017 18:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 18:12
Beşiktaş, Porto karşısında rekor peşinde!

, G Grubu 5. maçında ile karşılaşıyor. Siyah beyazlı ekip, rakibine kaybetmediği sürece adını bir üst tura yazdıracak. Kara Kartal, rakibini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında en fazla grup puanı alan ekip olacak.

G Grubu 5. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi 'yu konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak ve TSİ 20.00'd başlayacak maçı İspanyol hakem yönetecek.

TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den de anbean takip edebileceksiniz.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

PORTO: Jose Sa, Marcano, Telles, Felipe, Herrera, Brahimi, Pereira, Andre, Danilo, Corona, Aboubakar

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

-Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak.

-Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek.

-Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

-Beşiktaş rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

-Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Porto karşısında rekor peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN