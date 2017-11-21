Beşiktaş, Porto karşısında rekor peşinde!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak ve TSİ 20.00'd başlayacak maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den de anbean takip edebileceksiniz.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

PORTO: Jose Sa, Marcano, Telles, Felipe, Herrera, Brahimi, Pereira, Andre, Danilo, Corona, Aboubakar

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

-Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak.

-Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek.

-Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

-Beşiktaş rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.

-Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.