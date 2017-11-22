Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sona eren maç sonunda Beşiktaş, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala lider olarak üst tura yükselmeyi garantiledi.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Puanını 11 yapan Beşiktaş, adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Beşiktaş ayrıca Fenerbahçe'nin 'Devler Ligi'nde en çok puan alan (11) Türk takımı olma rekoruna da ortak oldu.

ASİST CENK'TEN GOL TALISCA'DAN

Beşiktaş'ın golü karşılaşmanın 41. dakikasında Cenk'in müthiş asisti ile Talisca'dan geldi. Porto'nun golünü ise 29'da Felipe kaydetti.

Beşiktaşın golü Devletin zirvesini ayağa kaldırdı!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı.

29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi.

39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti.

41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

AZERBAYCAN'DAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa kafayı vurdu, kaleci Jose Sa topun kaleye gitmesine izin vermedi.

58. dakikada sol tarafta topla buluşan Babel ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

61. dakikada soldan ceza sahasına şık bir çalımla giren Quaresma'nın şutunda, kaleci Jose Sa son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı top bir anda ceza sahası içinde Ricardo'nun önünde kaldı. Portolu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Telles'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, Marcano ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic (Dk. 46 Medel), Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma (Dk. 90+2 Negredo), Talisca (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Babel, Cenk Tosun

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles, Danilo, Herrera (Dk. 90 Reyes), Ricardo (Dk. 80 Corona), Oliveira, Brahimi, Aboubakar

Goller: Dk. 29 Felipe (Porto), Dk. 41Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 9 Oliveira, Dk. 22 Maxi Pereira (Porto), Dk. 43 Talisca, Dk. 65 Gökhan Gönül (Beşiktaş)