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'ten 'a cevabı!

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 16:16
Filipe Luis'ten Ahmet Bulut'a transfer cevabı!

Devre arasında 'a olacağı konuşulan Brezilyalı sol bek , 'den ayrılmak istediği yönündeki haberleri yalanladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Filipe Luis, hakkında çıkan haberlerine yanıt verdi.

AHME BULUT 'AYRILACAK' DEMİŞTİR

, menajer 'un kendisi hakkında söylediği "Futbolcu ayrılmak istiyor, bunla ilgili olarak Atletico'ya giderek görüşme yapacağım." sözleri haber yapan AS gazetesine, Twitter üzerinden verdiği cevapta, "Bunun doğru olmadığını biliyoruz" cümlesini kullandı.

GALATASARAY CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

Adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la anılan Brezilyalı sol bekle özellikle 'ın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.

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Filipe Luis'ten Ahmet Bulut'a transfer cevabı!
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