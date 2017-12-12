Filipe Luis'ten Ahmet Bulut'a transfer cevabı!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Filipe Luis, hakkında çıkan transfer haberlerine yanıt verdi.

AHME BULUT 'AYRILACAK' DEMİŞTİR

Filipe Luis, menajer Ahmet Bulut'un kendisi hakkında söylediği "Futbolcu ayrılmak istiyor, bunla ilgili olarak Atletico'ya giderek görüşme yapacağım." sözleri haber yapan AS gazetesine, Twitter üzerinden verdiği cevapta, "Bunun doğru olmadığını biliyoruz" cümlesini kullandı.

GALATASARAY CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

Adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la anılan Brezilyalı sol bekle özellikle Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.