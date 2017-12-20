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: "İçim rahat ayrılıyorum"

'ın yollarını ayırdığı Hırvat Igor , "İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 18:58
Tudor: İçim rahat ayrılıyorum

Sarı-kırmızılı kulübün görevine son verdiği Igor , ülkesine gitmek İçin 'na geldi. Burada basın mensupların açıklamalarda bulunan Tudor, "Yardımcılarımla birlikte için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik. Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Hırvat Teknik Direktör saat 19.00'da kalkacak olan uçakla ülkesine gidecek.

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