Tudor: "İçim rahat ayrılıyorum"

Sarı-kırmızılı kulübün görevine son verdiği Teknik Direktör Igor Tudor, ülkesine gitmek İçin Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada basın mensupların açıklamalarda bulunan Tudor, "Yardımcılarımla birlikte Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik. Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN VE TUDOR ARASINDA GERGİNLİK

Hırvat Teknik Direktör saat 19.00'da kalkacak olan uçakla ülkesine gidecek.

TUDOR FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI