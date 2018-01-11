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için 10 milyon euro

A Bola gazetesi, ’un inden büyük bir gelir elde eden siyahbeyazlı kulübün, ’ya yaptığı 8 milyon Euro’luk teklifi yenilediğini ileri sürdü

UĞUR KARAKULLUKÇU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Talisca için 10 milyon euro
Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, 'ın 'un Everton'a inden elde edilen gelir sonrası Anderson için 'nın kapısını çaldığını yazdı. Habere göre; Cenk Tosun transferinin ardından bütçesini artıran siyah-beyazlı yönetim, Talisca için Benfica'ya 10 milyon Euro önerdi. Brezilyalı oyuncunun transferini bir an önce sonlandırmak isteyen siyah-beyazlıların birkaç ay önce de Portekiz ekibine 8 milyon Euro'luk bir teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı. Benfica'nın daha yüksek bir talebi olduğu biliniyor ancak 10 milyon Euro barajına çıkılması, ikna sürecinde önemli bir mihenk taşı olarak görülüyor. Talisca bu sezon lig performansıyla düşük not alsa da görünen o ki Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı tutmakta kararlı...
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Talisca için 10 milyon euro
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