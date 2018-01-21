CANLI | Atiker Konyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, Konya'da karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Aynı zamanda sabahspor.com'dan da canlı olarak takip edebilirsiniz.

*Atiker Konyaspor'da Ali Turan, 20. dakikada Abdülkadir'e yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

* İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

* Konyaspor, Milosevic'in golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti

* Burak Yılmaz 83'te penaltıdan attı, Trabzonspor beraberliği buldu: 1-1

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Moke, Vedat, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare.

Trabzonspor: Onur, Hubocan, Durica, Novak, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, N'Doye, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz