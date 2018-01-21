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'in ikinci yarısında ilk hafta maçları oynanıyor. da ikinci yarıyı deplasmanında açıyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 15:16
CANLI | Atiker Konyaspor - Trabzonspor

'de ikinci yarının ilk haftasında ile , Konya'da karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Aynı zamanda sabahspor.com'dan da canlı olarak takip edebilirsiniz.

*Atiker Konyaspor'da , 20. dakikada Abdülkadir'e yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

* İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
* Konyaspor, Milosevic'in golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti
* 83'te penaltıdan attı, Trabzonspor beraberliği buldu: 1-1

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, , Moke, Vedat, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare.

Trabzonspor: Onur, Hubocan, Durica, Novak, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, N'Doye, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz

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