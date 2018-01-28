Daha azına Ada’ya

"Premier
Lig'de oynamak benim hayalim. Bu fırsatı kaçıramam. Gitmek istiyorum" diyen Ndiaye ile Galatasaray
'ın yolları ayrıldı. Olaylar şöyle gelişti... Önceki gece hocası Fatih Terim'in ilk görüşmede ayrılmaması için ikna edemediği Ndiaye'nin kampta morali bozuk olduğu gözlendi. Takım arkadaşlarına içini döken Ndiaye'nin durumu tekrar Terim'e iletildi. Ndiaye, Terim ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından maç kadrosundan çıkartıldı ve kamptan ayrıldı.
Ekim ayından beri maaşı ödenmeyen yıldız oyuncunun, Stoke City
'ye gitmek için 1 milyon Euro'yu bulan alacağından da vazgeçtiği öğrenildi. Stoke City ile G.Saray, hafta içi yapılan görüşmelerde 16 milyon Euro net bonservis rakamında prensip anlaşmasına varmıştı.
Sarı-kırmızılıların ekstra bonus maddeleri koydurmaya çalıştığı öğrenildi. Bir-iki gün içerisinde Ndiaye'nin transfer
inin resmen bitmesi bekleniyor. Mustafa Cengiz, Ndiaye'nin satışı ile Galatasaray'a en fazla bonservis kazandıran (16 milyon Euro) başkan olarak kulüp tarihine geçecek. TÜRKİYE HABERİ SABAH'TAN ÖĞRENDİ
SABAH dün manşetine taşıdığı "Ndiaye ayrıldı" haberi ile gündemi belirledi. Kulüp açıklama yapmak zorunda kaldı. İŞTE ASLAN'IN TRANSFER LİSTESİ
Ndiaye 'den ciddi bir gelir elde edecek Galatasaray, transferin bitmesine 4 gün kala sol bek ve kanat-forvet için şu isimleri düşünüyor: 1-MAROUANE FELLAİNİ
Sezon başı Dursun Özbek yönetimi Fellaini ile anlaşmış ancak Tudor tercihini Ndiaye'den yana kullanınca transfer yatmıştı. Manchester United ile sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Fellaini için Terim'in yakın arkadaşı Mourinho'dan kolaylık isteyebileceği öğrenildi. 2-AMİNU UMAR
Hücum hattı için Osmanlıspor'dan Aminu Umar düşünülüyor. İki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki Nijeryalı, eski takım arkadaşı Ndiaye gibi fırsat olarak görülüyor. 3-TONİ LATO
Sol bekte ilk hedefi Asamoah olan sarıkırmızılı takımda Watford'dan Holebas adaylar arasında. Listeye Valencia'nın 20 yaşındaki İspanyol sol beki Toni Lato da eklendi. Gaya'nın yedeği olan Lato'nun sezon sonuna kadar kiralanması için mali şartları araştırılıyor.