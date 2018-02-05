Aslan'ın havası kaçtı

Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenildi. Yeni stadında Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, Galatasaray'a karşı da maça iyi başlayan taraftı. Nagatomo'nun gereksiz geri pasında Muslera amatörce hatayla kornere sebep oldu. Ön direkte iyi yükselen N'Dinga 16'da skoru 1-0 yaptı. Bu golden bir dakika sonra Kone'nin kafası üst direkten auta çıktı. Devre sonuna doğru Maicon'un kale önündeki kafası, Feghouli'nin ceza yayından şutu çerçeveyi bulmadı. İkinci yarı Denayer'le girdiği pozisyonda yerde kalan Bifouma için Fırat Aydınus yardımcısını dinledi ve penaltıyı verdi. 57'de topun başına geçen Kone, Muslera'yı terse yatırdı: 2-0. 79'da Eren altıpastan ayağıyla farkı bire indirdi: 2-1. Bir dakika sonra ise aynı bölgeden kafayla atamadı.

HAKEME YÜKLENDİ

Galatasaray'da Sportif A.Ş yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Sivas deplasmanında kaybedilen 3 puan sonrası hakeme yüklendi. Albayrak, "Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra yapacağı açıklamayı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor. Rakiplerimiz 2'şer, biz 3 puan kaybettik. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz" diye konuştu.

HANGİSİNE YANALIM!

Terim : "Oyun anlayışımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Beni üzen, oyun kalitemizin bu kadar düşük olması. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, yoksa üç puanı kaçırdığımıza mı?" Fatih Terim, çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını ve bunu hiç beklemediğini söyledi. Terim şunları söyledi: "Ne mağlubiyeti bekliyordum ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını... Oyun anlayışımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Beni üzen, oyun kalitemizin bu kadar düşük olması. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım yoksa 3 puanı kaçırdığımıza mı?.. Ne başlangıçta ne de sonra oyun kalitemizi yansıtamadık. Son 10-15 dakika Denayer sakatlandı ve 10 kişi oynadık. Bunların hiçbiri bizim kötü oyunumuzun sebebi değil. Kötü oyunu ben de anlamadım... Bizim böyle bir tarzımın yok... Mümkün olsa bir çok oyuncu değiştirirdim. Elimizdeki kadro sezon sonuna kadar bu... Şampiyonluk savaşı sonuna kadar sürecek. Biz Galatasaray takımıyız, böyle olmaz."

CİMBOM İKİ FİRE VERDİ!

GALATASARAY'A üst üste kötü haberler geldi... Mücadelenin 75. dakikasında Sivassporlu oyuncuların yavaş hareket etmesine kızarak, hakeme uzun süre itiraz eden Muslera, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı eldivenin yanı sıra son anlarda attığı depar sonrası yere yığılan ve oyuna devam edemeyen Denayer, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.