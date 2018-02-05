Yazarlar Sivasspor-Galatasaray maçını yorumladı



LEVENT TÜZEMEN: Yanlış kadro!



Fernando-Ndiaye ikilisi Galatasaray'ın Melo-Selçuk ikilisinden uzun süre sonra yakaladığı en önemli orta alan ortaklığıydı. Ndiaye satıldı. Fernando ciddi sakat... Zirveye oynayan takımlar içinde 4-2-3-1 sistemine göre şu anda en zayıf ikililer Galatasaray'da bulunuyor. Fernando dönünceye kadar Terim bu sorunu çözemezse, Galatasaray sıkıntı yaşar. Terim'in elinde savunmanın önünde oynayacak hafıza kartı en güçlü olan tek isim Selçuk İnan'dır. Bu alanda bana "Hangi ikili birlikte oynamaz?" diye sorarsanız cevabım kesinlikle "Donk-Tolga Ciğerci birlikte oynamaz" olur.. Neden mi? Bu iki oyuncu sadece rakibi karşılar ve mücadele eder. Sakar Tolga sadece çok koşar. Ancak bu ikili etkili uzun top atamaz, kilit pas veremez, oyuna kalite katamaz. Çünkü teknik kapasiteleri, becerileri, oyun zekaları üretmeye yetmez ve bir Selçuk etmez. Tolga ile Donk'un oynaması Galatasaray'ın alıştığımız etkili pas kalitesine de zarar verdi.

Fatih Terim'in kulübede Selçuk'u oturtması Galatasaray'ın senkronunu bozdu. Belhanda da olmayınca "Oyunu yönet" anlayışı sadece Feghouli'nin üzerine yıkıldı. Kilit pas atan oyuncunun olmaması özellikle Rodrigues'in etkili bindirmeler yapmasını engelledi. Ayrıca Yasin'in ne oynayacağını kestirmek güç. Rodrigues'in arka direğe yaptığı ortaya Yasin koşacağına Gomis'in alanına depar attı. Oysa Eren Derdiyok Kayseri'de aynı ortayı arka direkte gol yapmıştı. Yasin yerine Eren-Gomis ikilisiyle başlamak daha doğru olurdu. Galatasaray'ın bu yenilgisinde oyuna sahip olamamasının yanı sıra yanlış çıkan 11'in payı çok büyüktü. Terim'in Selçuk ile Konya'da ikinci yarı etkili oynayan Belhanda'yı düşünmemesi Tolga-Donk tercihi Galatasaray'ın yenilgisinde başrolü oynadı. Skor 2-0 olduktan sonra önce Eren'i sonra Belhanda'yı düşünmek geç bir hamleydi. Ayrıca Yasin dökülürken Feghouli çıkmazdı.

Dilerim bu yenilgi Galatasaray'da ayakları yere bastırır ve teknik heyetin orta alan tercihlerini bir daha gözden geçirmesini sağlar.