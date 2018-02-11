Beşiktaş sahasında Karabükspor'u 5 golle yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Mücadeleyi Kara Kartal 5-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pepe, 27 ile 83. dakikada Talisca ve 59 ile 90+2. dakikada Vagner Love kaydetti.

BEŞİKTAŞ 5-0 K. KARABÜKSPOR



Beşiktaş 1-0 Karabükspor, 14' Pepe

Beşiktaş 2-0 Karabükspor, 27' Talisca



Beşiktaş 3-0 Karabükspor, 59' Vagner Love

Beşiktaş 4-0 Karabükspor, 83' Talisca

Beşiktaş 5-0 Karabükspor, 90+2' Vagner Love

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

8. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasına giren Negredo, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Topa zamanında müdahale eden Çağlar, meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

10. dakikada Negredo ile paslaşan Talisca, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

11. dakikada Adriano soldan çizgiye inerek ortasını yaptı, Quaresma ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Gökhan Gönül kafayla arka bölüme gönderdi. Pepe müsait pozisyonda altıpastan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup'un kafa vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

27. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Babel soldan içeri taşıdığı topu ceza sahasına çıkardı. Talisca'nın gelişine vurduğu top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan siyah-beyazlı oyuncunun ikinci şutunda Kardemir Karabükspor savunması bir kez daha gole izin vermezken, Talisca üçüncü denemesinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

41. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında topla buluşan Negredo, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. İspanyol futbolcunun şutunda, Çağlar meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

44. dakikada Adriano'nun soldan ortasında topa yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Talisca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma'nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'dan döndü.



59. dakikada sol taraftan Adriano'nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



67. dakikada Quaresma'nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



72. dakikada sol kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.



83. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak iki direğe çarparak filelere gitti. 4-0



90+1. dakikada sol kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90+2. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'a da çarparak ağlara gitti. 5-0

Beşiktaş, Karabükspor'u sahasında 5-0 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ...



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro Negredo



Karabükspor: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe