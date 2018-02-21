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, 'u izlemeye gelmişti ama...

İngiliz ekibi , 'ın milli futbolcusu 'u izlemek için Almanya'daki Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. Fakat yetkililer, Oğuzhan'ı izleme fırsatı bulamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 16:43
Arsenal, Oğuzhan Özyakup'u izlemeye gelmişti ama...

'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, eski takımının radarında. Arsenal, başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'da oynanan Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre gözlemcileri için Allianz Arena'ydı. Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Ayrıca Oğuzhan'ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi.

Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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