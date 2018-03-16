19 yıllık seri Fenerbahçe’ye stres yapar

ALEX

BUGÜN NELER OLDU

-Bir yanda Başakşehir-Beşiktaş, diğer yanda Fenerbahçe-Galatasaray... F.Bahçe'nin mağlubiyeti dışındaki skorlar kimseyi yarıştan koparmaz. Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş da Başakşehir'i yenerse şampiyonluk için bir numaralı aday tartışmasız Beşiktaş olur.-19 yıllık kazanamama serisi Galatasaray'ın avantajına... 'En fazla bir maç daha kaybederim' der. Ama Fenerbahçe gerilebilir, 'İhale bize mi kalır, piyango bize çıkmasın' diye düşünürler.Sadece bir maçın sonucu, teknik direktörleri ve özellikle de kulüp yönetimlerini etkilemez. Daha doğrusu etkilememeli.Bu olayın puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var.1999'dan bu yana kaybetmeyen bir takım yenilirse Aykut Kocaman,olarak tarihe geçecek. Veya tersten bakarsakKazanamadığı halde sırf bayrak diktiği için Souness'ın hatırlandığı gibi hep hatırlanacak.Başkanlar için de geçerli... Çok sert geçmeye aday olduğunu gösteren başkanlık seçimindeMustafa Cengiz Bey için kayıp ölçü olmaz ama kazandığı takdirdeBu da rekabetin önemini gösteriyor.Teknik adamların maça hazırlanışına bakıyorum... Kendisini ziyaret edip, bir de kahvesini içtiğimKaldı ki ilk derbisi de değil. Hem oyuncu hem de teknik adam olarak bunu yaşamış birisi. Galatasaray'a baktığımızdaSahaya çıkacakları 11'lerde Fenerbahçe'de büyük bir değişiklik beklemiyorum. Malatya 11'iyle oynar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kafasında oyunun son bölümündeki gibi Alper'le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatır mı diye de düşünmeden edemiyorum.O zaman şöyle bir 11 çıkması gerek...Ama ben Fatih Terim'in Belhanda,Feghouli, Gomis ve Rodrigues'i de oynatacağınıdüşünüyorum.Tolga, Selçuk,Fernando ve Donk'tan ikisini oynatacağınıdüşünüyorum. Bunlardan birininDonk olacağını, yanında Selçuk'unoynama ihtimalinin yüksekolduğunu tahmin ediyorum. Tolgaile Selçuk arasında gidip geliyordur.İki hocayı da yakından tanıyoruz. Neler yapacaklarını bilebiliyoruz. Aykut Kocaman'ın nasıl başlayacağını, nasıl devam edeceğini ön görebiliyoruz ama Fatih Terim'i çok ön göremiyoruz. Skora, duruma, şartlara göre değiştirebiliyor. Bir anda başka bir 11'le çıkabilir, oyun içinde geçen hafta olduğu gibi farklı şeyler yapabilir. Aykut Hoca daha kuralcı, Fatih Hoca daha esnek antrenörlük yapıyor. Tabii ki skor önemli."Öne geçen takım kazanır", hiçöyle bir şey yoktur.Kontratak yapanoyuncuların varsa kazanırsın.Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanındaöne geçti, 3 yedi...O yüzden öne geçmek illa galibiyetgetirecek diye bir şey yok.Derbilerde2 farkı bulman gerek yoksa sonbölümde hep defans yaparsın.Bir takımın şampiyonluk yarışından kopma ihtimali var... O da Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle olur. Fenerbahçe kaybederse kopar... İki maçta çıkacak Fenerbahçe mağlubiyeti dışındaki skorlar kimseyi şampiyonluk yarışından koparmaz ama avantaj getirir. Galatasaray yenerse çok büyük avantaj sağlar. Hele hele Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş da Başakşehir'i yenerse birinci aday tartışmasız Beşiktaş olur.Geçen yıldan en az 8 oyuncu farklı ama bu 19 yıllar diğer kulüpler için de geçerli olacak. Ölmez sağ kalırsak göreceğiz. 15-20 yıllar Vodafone ya da TT Stadı'nda maç kazanamayacak rakipler. Sonuçta deplasman. Galatasaray daha rahat olur bu düşünce anlamındaFenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza'nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var.Gelişini hatırlayalım, gidişini hatırlayalım binlerce kişi... Dün gelişini hatırlayalım 4-5 kişi. Bir 10 yıl sonra geldiğinde karşılayanların sayısı 2 olacak. Ama Alex gönüllerde hep kalacaktır. Keşke Alex bir hafta sonra gelseydi çünkü Türkiye'nin mentali bu. Avrupa'da böyle şeylere bakılmaz. Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim. Alex'in kötü niyetinden bahsetmiyorum. Kaos için gelmemiştir. Biz de görsek sarılırız. Haftaya maçlar olmadığında gelse daha iyi olurdu.Beşiktaş maçındaki davranışlarını hocası, yönetimi ve kamuoyu vicdanı da doğru bulmadı. Ama ülkemiz öyle bir ülke ki "Emre Belözoğlu keşke Fenerbahçe'de kalsaydı, hiç olmazsa isyan eden bir adam" diyorlar. Bu anlamda Volkan için de böyle derlerdi tersi olsaydı. Ben Aykut Kocaman'ın aldığı kararı doğru buluyorum. Volkan'ın o maçta ya da genel olarak bazı davranışları hatalı olabilir ama Volkan Demirel, Aykut Kocaman'ın uzattığı ele sıkıca sarıldı. Volkan Fenerbahçe tarihinin en değerli adamlarından biridir benim gözümde. Sağlıklı ve antrenmanlı olduğu sürece Fenerbahçe'nin vazgeçilmezidir.Fenerbahçe'nin Gomis'ten çok kendi takımına adam markajı vermesi gerek. Gomis'ten önce kendilerini savunmaları gerek ama nasıl halledecekler bilemiyorum. Gomis'in en tehlikeli olduğu zamanlar, ortalıkta olmadığı zamanlardır. O yüzden stoperlerin çok dikkatli olması lazım. Maç öncesi maçta ne olur yorumları yapmak zor. 5. dakika bir kırmızı kart olduğu zaman her şeyin şekli değişir, tüm konuşmalar anlamsızlaşır.Doğru bir karar. Şu ana kadar iki Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus sıkıntı yaşadı. En zoru hakemlerin işi ama tecrübeli bir hakem.Savunma arkasına atılan toplarla Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Geniş alan bırakırlarsa Fenerbahçe'nin merkezi ağır. Tam aksine de kısa mesafede çabuk ve zor ofsayta düşen Gomis, ileri top atabilen Feghouli ve Belhanda hatta Selçuk ve topla topsuz savunma arkasına gidebilen Rodrigues. Ama Fenerbahçe açısından bakıldığında ligimizin en az savunma yapan iki açığı ile oynuyor. Rodrigues ve Feghouli geri gelmiyor. Şener- Dirar ikilisinin sağ tarafta üstünlük sağlayabileceğini düşünüyorum. İkinci direklere atılan ortalarda Galatasaray'ın her iki kısa bekine karşı Fenerbahçe ikinci direk avantajını sağlayabilir. Çünkü Mariano'nun olmaması o anlamda çok büyük kayıp Galatasaray için. Sağdan Dirar'ın getirdiği toplarda ikinci direğe atılan toplar Fernandao'nun üstünlük sağlayacağı toplar, Hasan Ali ya da Aatif'in getireceği toplar önemli. Belki de Valbuena ile başlar, Aykut Hoca'nın işi belli de olmaz. Pek sürprizi sevmez ama...Bu işler aslında şöyle olur... Futbolcular stada gelir... Hangi statsa artık. Yalandan kulaklığı takarlar, çimlere filan bakarlar. Hesapta bizim tribünle alakamız yok mesajı verirler. Ama özellikle derbilerde iç başkadır... Rahat görünümün altında büyük bir rahatsızlık vardır. Ne kadar tecrübeli olursan ol... Islık çalarlar bir de, ağzında ciklet vardır ama içinde fırtınalar kopuyordur.