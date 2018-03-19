Kartal’ın eli boş kaldı

ELİA

BUGÜN NELER OLDU

Oyuna coşkulu başlayan Abdullah Avcı'nın ekibi, Elia'nın golüyle skor avantajını yakaladı. Turuncu-lacivertliler, Caiçara'nın 62'de gördüğü kırmızı karta rağmen savunma disiplini ile ayakta durdu ve ikinci sıraya yükseldi5-0'lık yenilginin rövanşında Çarşamba günü Bayern Münih'e 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Avrupa dönüşü Süper Lig'de puan kayıplarını da sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 11 puanı çimlere gömdü.Başakşehir'e galibiyeti getiren isim olan Elia, "İlk yarıda iyi bir futbol oynadık. İkinci yarıda sakinliğimizi koruduk. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Zaten her şey ortadaydı" dedi.Elia bu sezon ikinci golünü Beşiktaş'a karşı buldu. Hollandalı futbolcu, ilk golünü de ligin 1. haftasında 1-0 kazandıkları Bursaspor maçında atmıştı.