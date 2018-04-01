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'dan güdümlü füze

Anderson , ’u uzaktan vurdu, ’ı zirve yarışında tuttu

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Talisca'dan güdümlü füze
saha ve seyirci avantajına rağmen, rakip kalede etkili olamadı. Bireysel becerisini konuşturan , yaklaşık 26 metreden ağları sarstı ve takımını ipten alan isim oldu. Siyah-beyazlı ekip, 10 şutta 2 isabetle sezonun en kötü performansını sergiledi

TALİSCA: GÖZÜM KARARDI
Anderson Talisca, aldığı darbe sonucu sakatlık geçirdi ve 86. dakikada yerini Vanger Love'a bıraktı. Sahayı sedye ile terkeden Brezilyalı yıldız, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İyiyim, bir sorunum yok. Sadece o anda başım döndü, gözüm karardı" ifadelerini kullandı. Talisca, karşısında ikinci yarıda yaptıkları pas hatalarının tempolarını düşürdüğünü de sözlerine ekledi.

ORTA SAHA ÇÖKTÜ
Beşiktaş'ta Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma'nın da 5 maçlık cezasının dolmaması siyahbeyazlılarda orta saha sıkıntısını gündeme getirdi. Bu dört futbolcu, önümüzdeki hafta Göztepe ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

40
Beşiktaş, bu galibiyetiyle birlikte 'de, kendi evinde oynadığı 40. maçta da yenilgi yüzü görmedi.
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Talisca'dan güdümlü füze
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