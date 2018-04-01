Talisca'dan güdümlü füze

Beşiktaş
saha ve seyirci avantajına rağmen, rakip kalede etkili olamadı. Bireysel becerisini konuşturan Talisca
, yaklaşık 26 metreden ağları sarstı ve takımını ipten alan isim oldu. Siyah-beyazlı ekip, 10 şutta 2 isabetle sezonun en kötü performansını sergiledi TALİSCA: GÖZÜM KARARDI
Anderson
Talisca, aldığı
darbe sonucu
sakatlık geçirdi ve 86.
dakikada yerini Vanger Love'a
bıraktı. Sahayı sedye ile
terkeden Brezilyalı yıldız,
maçtan sonra yaptığı açıklamada,
"İyiyim, bir sorunum yok. Sadece o anda başım döndü, gözüm karardı"
ifadelerini kullandı. Talisca, Alanyaspor
karşısında ikinci
yarıda yaptıkları pas hatalarının
tempolarını düşürdüğünü
de sözlerine ekledi. ORTA SAHA ÇÖKTÜ
Beşiktaş'ta Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma'nın da 5 maçlık cezasının dolmaması siyahbeyazlılarda orta saha sıkıntısını gündeme getirdi. Bu dört futbolcu, önümüzdeki hafta Göztepe ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 40
Beşiktaş, bu galibiyetiyle birlikte Süper Lig
'de, kendi evinde oynadığı 40. maçta da yenilgi yüzü görmedi.