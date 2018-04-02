Galatasaray'dan güç gösterisi

Başakşehir'in kazandığı günün akşamı liderliği geri alma maçına çıkan Galatasaray, Trabzonspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-1 yendi. Derbi hasretine son veren sarıkırmızılılar şampiyonluğun 1 numaralı adayı olduğunu gösterdi. Türk Telekom Stadı'nda 45 bine yakın taraftarının desteğiyle maça coşkulu başlayan Cimbom tek kale ilk yarı oynadı. Etkili bindirmeler yapan Mariano 7. dakikada Abdülkadir'den topu kaptığı gibi ters ayağı soluyla kaleyi düşündü, auta çıkacak zayıf şutunu Feghouli altıpasta tamamladı: 1-0. Muslera 52'de Yusuf Yazıcı, 55'te de Kucka'nın uzaktan şutunda başarılıydı. Okay Yokuşlu'nun 60. dakikada kaptırdığı topta Gomis cezayı kesti: 2-0. 90+2'de Kucka çok uzaktan müthiş bir şutla topu 90'a gönderdi: 2-1.

EVİNDE KAYBETMİYOR: Galatasaray bu sezon Türk Telekom Stadı'nda yenilmedi. Sarıkırmızılılar oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 1 maçta (F.Bahçe) beraberliği bozamadı.

İLK DERBİ ZAFERİ: F.Bahçe ile oynadığı iki maçtan da golsüz beraberlikle ayrılan, Trabzon'a deplasmanda 2-1 yenilen, Başakşehir'e 5-1, Beşiktaş'a da 3-0 mağlup olan G.Saray bu sezon ilk kez derbi galibiyeti aldı.

DEPLASMAN SERİSİ BİTTİ: Süper Lig'de en son 21 Ekim 2017'de Evkur Malatyaspor'a yenilen Trabzonspor o tarihten sonra deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmayı kaybetmemişti. (4 B-4 G) Fırtına'nın dün, dış saha serisi sona erdi.

İSTANBUL'DA İLK YENİLGİ: Bu sezon dış sahada Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, İstanbul'da ilk yenilgisini aldı.

'AL DA AT'ÇI MARİANO

Galatasaray 'ın Süper Lig'de attığı son 5 golün 3'ünde asist Mariano'dan geldi. Bu arada sarıkırmızılıların ligin ilk yarısında Trabzon'a 2-1 yenildiği maçta attığı tek golün asistini de Mariano yapmıştı.

MARİANO SÜPER PARTNER!

Feghouli attığı gol için şunları söyledi: "Lider kalmamız için kazanmamız çok önemliydi. Ben de gol atmak istiyordum.. Mariano'nun pasıyla gol attığım için çok mutluyum. Mariano ve Linnes ile oynamaktan zevk alıyorum. İyi ki varlar."

7 YIL SONRA EN ERKEN GOL

Feghouli'nin 7. dakikada gelen golü, iki takım arasında Aralık 2011'den bu yana atılan en hızlı gol oldu. 11 Aralık 2011'de oynanan karşılaşmada G.Saraylı Elmander 5. dakikada fileleri havalandırmıştı.

ONDAN İYİSİ RONALDO

Krallık yarışında 25 gollü G.Saraylı Gomis ile en yakın takipçisi Trabzonsporlu Burak Yılmaz (20)'ın düellosunda fileleri havalandıran Gomis oldu. Böylece Burak'la arasındaki fark 6'ya çıktı. Fransız yıldız, bu sezon büyük bir maçta ilk kez gol attı. Geçtiğimiz hafta içinde GS Store'da imza gününe katılan ve Trabzon'a gol atacağı sözünü veren yıldız oyuncu sözünü de tuttu. Trabzonspor karşısında golünü atan Gomis, 2018 yılında Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de hesaba katıldığında en golcü ikinci isim durumuna geldi. 2018'de 12 kez fileleri havalandıran Galatasaraylı yıldız, sadece Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya (18) geçildi.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIM

Bu sezon ligde 26. golünü atan Gomis karşılaşma sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Hızlı başladık, hızlı gol attık ama biraz zorluk çektik. Benim için kolay bir hafta değildi. O yüzden en iyi maçımı da oynayamadım. Ama Fatih hocam bana güvendi, sorumluluk verdi. Ona ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Güvenlerini boşa çıkarmadığım için mutluyum."