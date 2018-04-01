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- maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde 'u 2-1 mağlup ederken, Fransız yıldız 'in gol sevinci karşılaşmaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 01.04.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 21:34
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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında , Türk Telekom Stadyumu'nda 'u ağırladı.

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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

, son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta 'u 2-1 mağlup etti.

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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

Bu sonuçla puanını 57'e çıkaran lig liderliğini korurken , 162 gün aradan sonra deplasmanda mağlup oldu.

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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

henüz 7. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

Feghouli bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

, 2. golünü Fransız golcüsü 'in ayağından buldu.

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- maçından kareler!
Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

Ligdeki 26. golünü atan Gomis, gol sevinciyle maça damga vurdu.

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