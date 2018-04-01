Galatasaray - Trabzonspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in gol sevinci karşılaşmaya damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Galatasaray, son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 57'e çıkaran Galatasaray lig liderliğini korurken Trabzonspor, 162 gün aradan sonra deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray henüz 7. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Feghouli bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Galatasaray, 2. golünü Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in ayağından buldu. Ligdeki 26. golünü atan Gomis, gol sevinciyle maça damga vurdu.