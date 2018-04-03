Hayat varsa umut vardır

Mücadele Kayserispor
'un etkisiyle başladı... 4'te Giuliano'nun top kaybını hızlı atağa çeviren sarı-kırmızılılar, Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden plasesiyle gole çok yaklaştı. Ardından Fenerbahçe
fırtınası start aldı. 8'de Mehmet Topal'ın ara pasında Soldado mükemmel kontrol edip şık bitirdi: 0-1...
12'de Aatif ceza sahası dışında Soldado
'dan aldığı topu düzeltip şutu yolladı, top direkten içeri girdi: 0-2... 44'te bu kez Giuliano'nun güzel pası Soldado'yu karşı karşıya bıraktı, vuruşu kaleciden dönen İspanyol kendi topunu tamamladı: 0-3...
58'de sağdan ceza sahasına giren Şener, herkes orta beklerken kaleye vurdu, tecrübesiz Vedat kapattığı köşeden golü yedi: 0-4... 86'da Giuliano boş kaleye plaseyle skoru belirledi: 0-5...
Derbi sonrası 8'de 8 parolasıyla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe, beklediğinden rahat bir galibiyetle 3 puanı aldı. DEPLASMAN FATİHİ
Fenerbahçe bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan (26), en az gol yiyen (11), Başakşehir ile birlikte en çok kazanan (7) takım oldu. 2017 takvim yılı başından bu yana Süper Lig
'de deplasmanda Fenerbahçe'den daha fazla puan (44 puan) toplayan takım yok.