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Hayat varsa umut vardır

, rakiplerinin kazandığı haftada, ’u farklı yenip, şampiyonluk için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol golcüsü duble yaptığı maçta, 8. dakikada perdeyi açtı. Aatif, Şener ve Giuliano farka katkı yaptı. Kanarya evinde son dakika golüyle 3-3 berabere kaldığı Kayserispor’u 3 maç sonra yendi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Hayat varsa umut vardır
Mücadele 'un etkisiyle başladı... 4'te Giuliano'nun top kaybını hızlı atağa çeviren sarı-kırmızılılar, Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden plasesiyle gole çok yaklaştı. Ardından fırtınası start aldı. 8'de Mehmet Topal'ın ara pasında Soldado mükemmel kontrol edip şık bitirdi: 0-1... 12'de Aatif ceza sahası dışında 'dan aldığı topu düzeltip şutu yolladı, top direkten içeri girdi: 0-2... 44'te bu kez Giuliano'nun güzel pası Soldado'yu karşı karşıya bıraktı, vuruşu kaleciden dönen İspanyol kendi topunu tamamladı: 0-3... 58'de sağdan ceza sahasına giren Şener, herkes orta beklerken kaleye vurdu, tecrübesiz Vedat kapattığı köşeden golü yedi: 0-4... 86'da Giuliano boş kaleye plaseyle skoru belirledi: 0-5... Derbi sonrası 8'de 8 parolasıyla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe, beklediğinden rahat bir galibiyetle 3 puanı aldı.

DEPLASMAN FATİHİ
Fenerbahçe bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan (26), en az gol yiyen (11), Başakşehir ile birlikte en çok kazanan (7) takım oldu. 2017 takvim yılı başından bu yana 'de deplasmanda Fenerbahçe'den daha fazla puan (44 puan) toplayan takım yok.
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