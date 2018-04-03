Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederken karşılaşmaya Volkan Demirel'in koruduğu kaleye atılan yabancı cisimler damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında İspanyol forveti Roberto Soldado'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından 12. dakikada sarı lacivertlilerin Faslı oyuncusu Aatıf Chahechouhe devreye girdi. Chahechouhe ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Soldado bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız oyuncu 44. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarının sonucunu tayin etti. Fenerbahçe 4. golü 58. dakikada Şener Özbayraklı'nın ayağından buldu.