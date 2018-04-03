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- maçından kareler

'in 27. haftasında , 'u deplasmanda 5-0 mağlup ederken karşılaşmaya Volkan Demirel'in koruduğu kaleye atılan yabancı cisimler damga vurdu.

Giriş Tarihi: 03.04.2018 01:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 01:23
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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

'in 27. haftasında , Kadir Has Stadyumu'nda 'yi konuk etti.

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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında İspanyol forveti Roberto Soldado'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

Bu golün hemen ardından 12. dakikada sarı lacivertlilerin Faslı oyuncusu Aatıf Chahechouhe devreye girdi.

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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

Chahechouhe ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Soldado bir kez daha sahneye çıktı.

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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

Yıldız oyuncu 44. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarının sonucunu tayin etti.

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- maçından kareler
Kayserispor-Fenerbahçe maçından kareler

4. golü 58. dakikada Şener Özbayraklı'nın ayağından buldu.

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