Fenerbahçe tribünlerinden Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tepki

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması öncesinde Fenerbahçe tribünlerinin hedefinde Gökhan Gönül ve Caner Erkin
Fenerbahçe tribünleri 2 sezon önce, sarı lacivertlerle olan sözleşmesinin sona ermesinden sonra Beşiktaş'la anlaşmaya veren Gökhan Gönül ve geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla anlaşmaya varan Caner Erkin'e tezahüratlarla tepki gösterdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken Gökhan Gönül karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.