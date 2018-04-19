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tribünlerinden ve Caner Erkin'e tepki

- derbisinin başlamasına kısa bir süre kala sarı lacivertli taraftarlar eski oyuncuları ve Caner Erkin'e tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 20:19 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 20:49
Fenerbahçe tribünlerinden Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tepki

ile 'ı karşı karşıya getirecek Yarı Final rövanş karşılaşması öncesinde Fenerbahçe tribünlerinin hedefinde ve Caner Erkin

Fenerbahçe tribünleri 2 sezon önce, sarı lacivertlerle olan sözleşmesinin sona ermesinden sonra Beşiktaş'la anlaşmaya veren Gökhan Gönül ve geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla anlaşmaya varan Caner Erkin'e tezahüratlarla tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken Gökhan Gönül karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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Fenerbahçe tribünlerinden Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tepki
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