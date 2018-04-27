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: İyi niyetimiz yetmedi

Teknik Direktörü , 'in 31. haftasında 5-0 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İyi niyetlerinin yeterli olmadığını belirten Karaman, bir an önce sezonun bitmesini bekleyeceklerini belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 22:41
Ünal Karaman: İyi niyetimiz yetmedi

'ye 5-0 mağlup olan 'da Teknik Direktör , takımının maç kondisyonunun yetersiz olduğunu ifade ederek, "Oyuncularıma kızamıyorum. Bugün iyi niyetimiz maç kazanmaya yetmedi" dedi.

'de Göztepe'ye konuk olan Kardemir Karabükspor, rakibine 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe'yi tebrik ettiğini ifade ederek, "Maç kondisyonu olan bir takımdı. Oyuncularıma kızamıyorum sadece kalecimiz ilk 11'de oynamış bir oyuncu. Her oyuncunun mazeret üretmeden kendini hazırlaması gerekiyor. Genç oyuncularımızın zorluklardan bir fikir çıkarıp kendini geleceğe hazırlaması gerekiyor. İyi niyetimiz yetmedi, rakibimiz kazandı. Biz kendimizle yüzleşeceğiz, gayret göstereceğiz ve bir an önce sezonun bitmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

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Ünal Karaman: İyi niyetimiz yetmedi
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