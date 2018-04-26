Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

'da maçının 11'i netleşiyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü , derbi 11'inde büyük bir sürpriz yapacak.

Giriş Tarihi: 26.04.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 15:08
  • 1
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 'ın konuğu olacak.

  • 2
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesinde 'da teknik direktör ve ekibi derbi karşılaşmasının ilk 11'i netleştirmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Kalenin alternatifsiz ismi Muslera derbide yine kaleyi koruyacak isim olacak.

  • 4
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

SERDAR AZİZ'İN YERİNE MAICON

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'in yerine Brezilyalı savunmacı Maicon forma giyecek.

  • 5
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Savunma hattının geri kalanı ise Mariano, Denayer ve Nagatomo'dan oluşacak.

  • 6
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Terim ve ekibi orta sahada Fernando'nun yanında Selçuk'u mu Donk'u mu tercih edeceğine henüz karar vermedi.

  • 7
  • 22
, 'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...
Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Donk, özellikle Medipol Başakşehir maçında gösterdiği performansla Terim'den tam not almıştı.

BİZE ULAŞIN