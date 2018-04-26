Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı öyle bir 11 çıkaracak ki...

Galatasaray'da Beşiktaş maçının 11'i netleşiyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, derbi 11'inde büyük bir sürpriz yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve ekibi derbi karşılaşmasının ilk 11'i netleştirmeye başladı. Kalenin alternatifsiz ismi Muslera derbide yine kaleyi koruyacak isim olacak. SERDAR AZİZ'İN YERİNE MAICON Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'in yerine Brezilyalı savunmacı Maicon forma giyecek. Savunma hattının geri kalanı ise Mariano, Denayer ve Nagatomo'dan oluşacak. Terim ve ekibi orta sahada Fernando'nun yanında Selçuk'u mu Donk'u mu tercih edeceğine henüz karar vermedi. Donk, özellikle Medipol Başakşehir maçında gösterdiği performansla Terim'den tam not almıştı.