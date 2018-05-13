Kartal Ankara'dan kayıpsız döndü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, başkentte Osmanlıspor'u 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını son haftaya taşıdı.

Süper Lig'de kalabilmek için cab havliyle oynayan Osmanlıspor ise sahadan puansız ayrılarak şansını zora soktu!



BEŞİKTAŞ YENİK DURUMA DÜŞTÜ

6. dakikada geriye Serdar Gürler'in golüyle geriye düşen düşen Beşiktaş, ikinci yarının başında, başkentte rüzgarın yönünü değiştirdi.

CYLE LARİN'DEN ÖNCE ANIL TOPA DOKUNDU

Caner ve Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yapan Lens'in ortasında 47'de Anıl Karaer topu kendi ağlarına gönderdi.

PEKTEMEK BAŞKENTTE BOŞ GEÇMİYOR

Beşiktaş, sol kanattan bulduğu bu golden 4 dakika sonra bu kez Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında Mustafa Pektemek'in göğsüyle attığı golle eşitliği yakaladı.

SERDAR GÜRLER'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Serdar Gürler ceza alanı içinde Vida'dan seken topta muhteşem bir rövaşata golü kaydetti. Osmanlıspor'un golcüsü Serdar Gürler bu sezon 4. kez 'duble' yaparken maça yeniden eşitlik geldi.

VAGNER LOVE GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Galibiyet golü için baskısını arttıran Beşiktaş, Ryan Babel ve Vagner Love'la 2 net fırsattan faydalanamadı.

Siyah-beyazlılar aradığı galibiyet golünü 80'de Brezilyalı golcüsü Vagner Love'un kafa golüyle buldu.

Gökhan Gönül'ün kanat ortasında kafayı vuran Love, siyah-beyazlılara galibiyeti getirdi.

Kritik maçta Osmanlıspot'u 3-2 yenen Beşiktaş puanını 68'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.

33 puanda kalan Osmanlıspor ise son haftaya 16. sırada girdi.

Osmanlıspor 2-3 Beşiktaş (Gol: Wagner Love)



Osmanlıspor 2-2 Beşiktaş (Gol: Serdar Gürler)

Osmanlıspor 1-2 Beşiktaş ( Gol Mustafata Pektemek)

Osmanlıspor 1-1 Beşiktaş (Gol: Anıl Karaer KK)

Osmanlıspor 1-0 Beşiktaş (Gol: Serdar Gürler)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Umar'ın uzun pasıyla topla buluşan Serdar Gürler önündeki Vida'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Lumanza'nın uzun pasında Medel'in arkasında topla buluşan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Necip Uysal'ın sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

31. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Lens'in çevirdiği topa Yalçın Ayhan ters bir vuruş yapınca meşin yuvarlak kornere gitti.

45+2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Larin'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Osmanlıspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Lens'in sol kanattan yaptığı ortada Anıl'a çarpan top filelere gitti. 1-1



49. dakikada savunma arkasında topla buluşan Umar'ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'yi geçip kaleye doğru yönelirken Gökhan Gönül çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



51. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde bulunan Mustafa Pektemek kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın önünde topu göğüsüyle ağlarla buluşturdu. 1-2



56. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ortasında Serdar Gürler'in röveşatasında top filelere gitti. 2-2



64. dakikada Osmanlıspor'un kontratağında Regattin'in şutu kaleci Fabri'den döndü.



70. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Vagner'in şutunu Karcemarskas kontrol etti.



80. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında topa yükselen Vagner Love'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Osmanlı



Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Serdar Gürler xxxx, Regattin xx, Luiz Carlos xx (Cikalleshi dk. 57 ?), Muhammed Bayır xx, Umar xx (Maxsö dk. 72 xx), Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Lumanza xx (Özer Hurmacı dk. 80 ?), Anıl Karaer xx



Yedekler: Eyüp Türkaslan, Eren İyican, Furkan Özçal



Teknik Direktör: İrfan Buz



Beşiktaş: Fabricio xx, Babel xx, Oğuzhan Özyakup xx (Fatih Aksoy dk. 86 ?), Medel xx, Lens xx, Tolgay x (Mustafa Pektemek dk. 43 xx), Necip Uysal xx, Vida xx, Gökhan Gönül xx, Talisca xx, Larin xx (Vagner Love dk. 65 x)



Yedekler: Tolga Zengin, Alpay Çelebi, Gökhan Töre



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Serdar Gürler (dk. 6 ve 56) (Osmanlıspor), Anıl Karaer (dk. 47 k.k.), Mustafa Pektemek (dk. 51), Vagner Love (dk. 80) (Beşiktaş)



Sarı kart: Vida (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı.

Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.

Teknik direktör Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti.

Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti.

LARİN İLK KEZ İLK 11'DE

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti.

Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı.

Başkent deplasmanında siyah-beyazlı takımın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu.

Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi ve Gökhan Töre yer aldı.

OSMANLISPOR'DA 7 EKSİK

Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı.

Osmanlıspor'da sevindirici tek haber ise Serdar Gürler'den geldi. Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen milli futbolcu, Beşiktaş karşısında sahadaki yerini aldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişik yaptı.

Buz, Pinto, Musa Çağıran ve Sokol Cikalleshi'nin yerine Muhammed Bayır, Anıl Karaer ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.

Kadroda ideal bölgesi forvet olan tek futbolcu Cikalleshi'yi yedek soyunduran Buz, 5'li savunmayla maça çıktı.

Osmanlıspor'un ilk 11'inde Zydrunas Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Serdar Gürler ve Aminu Umar yer aldı.

Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında siyah-beyazlı taraftar, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Osmanlıspor taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR



Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı.

Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.