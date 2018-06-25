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'dan flaş kararı

'dan hakkında önemli bir açıklama geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Bünyesi (CFCB) Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues; UEFA'nın Galatasaray için verdiği ceza kararının yeniden gözden geçirilmesi için, Galatasaray'ın dosyasını UEFA Yargılama Dairesi'ne gönderdi. UEFA, Galatasaray'a 6 milyonu kesin, 9 milyon Euro'su şartlı olmak üzere 15 milyon Euro para cezası vermiş ve buna ek olarak UEFA organizasyonları için oluşturulacak isim listesinde 25 yerine 21 oyuncu kaydının yapılmasına hükmetmişti. İşte UEFA'dan yapılan açıklamanın tam metni.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 20:29
UEFA'dan flaş Galatasaray kararı

Kulüp Finansal Kontrol Bünyesi (CFCB) Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues, UEFA'nın hakkındaki kararını, yeniden gözden geçirilmesi için UEFA Yargılama Dairesi'ne gönderdi.

UEFA tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Bünyesi (CFCB) Başmüfettişi'nin Galatasaray SK ile vardığı çözüm anlaşması ışığında CFCB Başkanı Jose Narcisio da Cunha Rodrigues; verilen kararın, yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Yargılama Dairesi'ne gönderilmesine karar vermiştir.

Bu açıklama; Yargılama Daiesi tarafından yapılacak incelemede hükmedilecek karara ilişkin herhangi bir şekilde peşin hüküm niteliği taşımamaktadır."

Son dakika haberi: UEFA, Galatasaray'ın cezasını açıkladı
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UEFA'dan flaş Galatasaray kararı
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