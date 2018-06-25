UEFA'dan flaş Galatasaray kararı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Bünyesi (CFCB) Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues, UEFA'nın Galatasaray hakkındaki kararını, yeniden gözden geçirilmesi için UEFA Yargılama Dairesi'ne gönderdi.

UEFA tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Bünyesi (CFCB) Başmüfettişi'nin Galatasaray SK ile vardığı çözüm anlaşması ışığında CFCB Başkanı Jose Narcisio da Cunha Rodrigues; verilen kararın, yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Yargılama Dairesi'ne gönderilmesine karar vermiştir.

Bu açıklama; Yargılama Daiesi tarafından yapılacak incelemede hükmedilecek karara ilişkin herhangi bir şekilde peşin hüküm niteliği taşımamaktadır."