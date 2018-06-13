Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika haberi: UEFA, Galatasaray'ın cezasını açıkladı

Son dakika haberi: , 'ın cezasını açıkladı

, 'ın cezasını açıkladı. Buna göre sarı kırmızılılara 6 milyon Euro tutarında ceza verilirken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadro seçiminde de birtakım sınırlamalar getirildi. Galatasaray'ı, anlaşma şartlarına uymaması halinde ek cezai yaptırımlar bekliyor. İşte UEFA tarafından Galatasaray'a verilen cezanın detayları.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 19:22
Son dakika haberi: UEFA, Galatasaray'ın cezasını açıkladı

, 'a 6 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. Galatasaray ile UEFA arasında 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve sarı kırmızılılar tarafından bu anlaşmaya uyulmaması halinde ek olarak 9 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kalınacağı duyuruldu. Ceza tutarı, Galatasaray tarafından Avrupa Kupası gelirlerinden karşılanabilecek.

ZARAR SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Öte yandan UEFA ile yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray'a zarar sınırlaması getirildi. Buna göre Galatasaray'a; 2018-19 sezonu için 20 milyon Euro, 2019-2020 sezonu için ise 10 milyon Euro'ya kadar zarar etme hakkı verilirken 2020-21 sezonu itibariyle Galatasaray'ın zarar etmemesi gerekiyor.

KADRO SINIRLAMASI

UEFA'nın açıklamasında, Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi oyuncu kadrosunda sadece 21 isme yer verebileceği belirtildi. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.

İşte dünyanın en değerli futbol takımları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: UEFA, Galatasaray'ın cezasını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN