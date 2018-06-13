Son dakika haberi: UEFA, Galatasaray'ın cezasını açıkladı

UEFA, Galatasaray'a 6 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. Galatasaray ile UEFA arasında 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve sarı kırmızılılar tarafından bu anlaşmaya uyulmaması halinde ek olarak 9 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kalınacağı duyuruldu. Ceza tutarı, Galatasaray tarafından Avrupa Kupası gelirlerinden karşılanabilecek.

ZARAR SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Öte yandan UEFA ile yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray'a zarar sınırlaması getirildi. Buna göre Galatasaray'a; 2018-19 sezonu için 20 milyon Euro, 2019-2020 sezonu için ise 10 milyon Euro'ya kadar zarar etme hakkı verilirken 2020-21 sezonu itibariyle Galatasaray'ın zarar etmemesi gerekiyor.

KADRO SINIRLAMASI

UEFA'nın açıklamasında, Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi oyuncu kadrosunda sadece 21 isme yer verebileceği belirtildi. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.