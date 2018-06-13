Son dakika haberi: UEFA, Galatasaray'ın cezasını açıkladı

UEFA, Galatasaray'a 6 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. Galatasaray ile UEFA arasında 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve sarı kırmızılılar tarafından bu anlaşmaya uyulmaması halinde ek olarak 9 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kalınacağı duyuruldu. Ceza tutarı, Galatasaray tarafından Avrupa Kupası gelirlerinden karşılanabilecek.
Öte yandan UEFA ile yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray'a zarar sınırlaması getirildi. Buna göre Galatasaray'a; 2018-19 sezonu için 20 milyon Euro, 2019-2020 sezonu için ise 10 milyon Euro'ya kadar zarar etme hakkı verilirken 2020-21 sezonu itibariyle Galatasaray'ın zarar etmemesi gerekiyor.
UEFA'nın açıklamasında, Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi oyuncu kadrosunda sadece 21 isme yer verebileceği belirtildi. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.