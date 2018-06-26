UEFA'dan flaş Galatasaray kararı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi (CFCB) Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues, UEFA'nın Galatasaray hakkında verdiği 13 Haziran 2018 tarihli cezayı, yeniden gözden geçirilmesi için UEFA Yargı Kurulu'na gönderdi.

UEFA tarafından 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan açıklamada; Galatasaray'a 6 milyon Euro'su kesin ve 9 milyon Euro'su şartlı olmak 15 milyon Euro tutarında para cezası kesildiği açıklanmış, bununla birlikte sarı kırmızılı ekibin 2018-19 sezonu için azami 20, 2019-20 sezonu için azami 10 milyon Euro hesap açığı, 2020-21 sezonu içinse hesap açığı verilmeyeceğinin taahhüt edildiği belirtilmişti.

Galatasaray'a kadro sınırlaması da getiren UEFA, sarı kırmızılı ekibin 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi için 25 yerine 21 kişilik bir liste sunabilmesine hükmetmiş, bununla birlikte transfer gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde kadroya yeni bir oyuncu kaydının yapılmasına izin verilmeyeceği açıklamıştı.

UEFA tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi (CFCB) Başmüfettişi'nin, Galatasaray SK ile vardığı yapılandırma anlaşması ışığında CFCB Başkanı Jose Narcisio da Cunha Rodrigues; verilen kararın, yeniden incelenmesi amacıyla Yargı Kurulu'na gönderilmesine karar vermiştir.

Bu açıklama; Yargı Kurulu tarafından yapılacak inceleme neticesinde hükmedilecek karara ilişkin herhangi bir peşin hüküm niteliği taşımamaktadır."