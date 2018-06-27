2018 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk 2 maç sonucunda 1 puan alabilen Lionel Messili Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Arjantin'e galibiyeti getiren goller Lionel Messi ve Marcus Rojo'dan geldi. 4 puanla D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Arjantin, son 16 etabında C Grubu lideri Fransa'nın rakibi oldu.

NİJERYA 1-2 ARJANTİN (MAÇ SONUCU)

14' Lionel Messi

51' Victor Moses (p)

86' Marco Rojo

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti.

14. dakikada Arjantin öne geçti. Banega'nın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Messi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Arjantin ikinci golüne yaklaştı. Messi'nin ara pasıyla Higuain kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa güçlükle dokundu, zamanında kalesini terkeden kaleci Uzoho'ya çarpan top geri döndü.

34. dakikada Arjantin'in Nijerya ceza sahasının hemen önünden, sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına Messi geçti. Messi'nin ters köşeye gönderdiği top yan direğe çaparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada Mascherano ile Balogun arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 51. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Moses geçti. Moses, topu ve kaleci Armani'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

83. dakikada Arjantin ceza sahasına giren Ighalo kaleci Armani ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada Arjantin öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Rojo topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)

Nijerya: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses, Iheanacho (Dk. 46 Ighalo), Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo)

Arjantin: Armani, Tagliafico (Dk. 80 Aguero), Rojo, Otamendi, Mercado, Banega, Mascherano, Di Maria (Dk. 72 Meza), Perez (Dk. 61 Pavon), Higuain, Messi

Goller: Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin), Dk. 51 Moses (Penaltıdan) (Nijerya)

Sarı kartlar: Dk. 32 Balogun, Dk. 90+1 Mikel (Nijerya), Dk. 49 Mascherano, Dk. 64 Banega, Dk. 90+4 Messi (Arjantin)

DÜNYA KUPASI KADROLARI

NİJERYA

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Savunma: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes FC), Leon Balogun (Brighton), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

ARJANTİN

Kaleci: Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)