Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nın golü manşetlerde

Giriş Tarihi: 26.06.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 10:02
  • 1
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde

Dünya Kupası'nda grubun son maçında , 'la 1-1 berabere kalırken, takımının tek golünü atan , Portekiz basınında manşetlere çıktı.

  • 2
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde

karşısında oynadığı futbolla maçın adamı seçilen ve attığı müthiş golle tribünleri ayağa kaldıran Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo , basınında manşetlere çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde

'in en önemli gazetelerinden Abola, 'nın attığı gol için 'Sansasyonel' ibaresini kullandı.

  • 4
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde

'nın oyunun lideri olduğunu ifade eden gazete, "Yaptığı yla stadyumu ayağa kaldıran Quaresma, karşısında oyunun lideri oldu" ifadesine yer verdi.

  • 5
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde

'nın golüne en çok sevinenlerden bir tanesi de Cristiano oldu. Ronaldo golün ardından Quaresma ile birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

  • 6
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde
  • 7
  • 12
'nın golü manşetlerde
Quaresma'nın trivela golü manşetlerde
BİZE ULAŞIN