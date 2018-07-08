Beşiktaş, Bernard’ın tavan fiyatını belirledi: 4 milyon Euro

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eşiktaş, Shakhtar Donetsk
'le sözleşmesini yenilemeyen Bernard'la pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde imza parasıyla birlikte sezon başına 6 milyon Euro talep eden 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 5.5 milyon Euro'ya indiği, siyah-beyazlıların 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bernard'ın menajerinin ise diğer kulüplerle görüşmek için siyahbeyazlı yönetimden zaman istediği belirtildi.
Brezilyalı futbolcunun 4 milyon Euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş
'ın bu rakama da sıcak baktığı ve transferi noktalamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. AVRUPA TECRÜBESI GENIŞ
Shakhtar'la oldukça derin bir Avrupa kupası tecrübesi olan Bernard Duarte 5 sezonda 28'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 43 maça çıktı. 1.68 metrelik yıldız, 6 kez rakip ağları sarsmayı başardı. BABEL'İN TAVRI SIKINTI YARATTI RYAN
Babel'in geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a verdiği röportajda "Kulüp doğru bir yol izlerse burada uzun yıllar kalma niyetindeyim" sözleri ve ayak ayak üstüne atarak sergilediği tavırlar yönetimde rahatsızlık yarattı. Yöneticilerin, oyuncuyu bu nedenle eleştirdikleri öğrenildi. Flamengo'nun 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Babel, Beşiktaş'la sözleşme uzatmak için 2.2 milyon Euro olan garanti ücretinin 4 milyon Euro'ya çıkarılmasını istiyor.