Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

2018 FIFA çeyrek finalinde 'yı 2-1 mağlup eden , adını yarı finale yazdırdı. Belçika, bu galibiyetle Fransa'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 07.07.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 10:24
  • 1
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

2018 çeyrek final maçında 'yı 2-1 mağlup eden yarı finale yükseldi.

  • 2
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

Karşılaşmaya hızlı başlayan , karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Arka arkaya ataklarla maçın hemen başında üstünlük sağlayan Belçika golü de 13. dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine gönderdiği topla buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

Baskısını devam ettiren 'nın farkı açması da uzun sürmedi. 31. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kevin De Bruyne, sağ çaprazdan sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

  • 4
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

İkinci yarıda savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen , geri çekilmeye başlayınca farkı 1'e indirdi. 76. dakikada Philippe Coutinho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Renato Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

  • 5
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

Skorun 2-1'e gelmesi ile umut bulan , eşitliği sağlamak için baskısını arttırdı ve kalan son dakikalara iyi fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi.

  • 6
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

Mücadeleden 2-1 galip ayrılan yarı finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.

  • 7
  • 10
, 'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?
Belçika, Brezilya'yı eledi ve tarih yazdı! Nasıl başardılar?

BELÇİKA BUNU NASIL BAŞARDI?

, 2000'li yılların başında adeta bir çöküş yaşadı. Kendi evinde düzenlenen EURO 2000'de Türkiye'ye yenilerek gruptan bile çıkamayan Belçika yeniden yapılanma yoluna girdi. Burada da mimar dönemin Futbol Direktörü Michel Sablon oldu.

BİZE ULAŞIN