Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a flaş talep

Orman'ın 25-30 milyon Euro civarında bonservis geliri beklediği Vida, menajeri aracılığı ile haber yolladı

Bir yandan Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yarı finale çıkmanın heyecanını yaşayan Domagoj Vida, diğer yandan da kariyeriyle ilgili planlamalar yapıyor. Rusya karşısında ortaya koyduğu futbol ve birisi penaltılarda olmak üzere attığı iki golle takımının son dörde kalmasında başrol oynayan tecrübeli stoperin menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine, "Beni satın, herkes kazansın" mesajını yolladığı öğrenildi. Vida'nın, geçen sezonun devre arasında geldiği siyahbeyazlı takımda yedek kalmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu ve kendisine yönelik tekliflerin kulüp tarafından değerlendirilmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ta senede 3 milyon Euro kazanan Vida ile İngiltere Premier Lig ekipleri West Ham, Fulham ve Everton ilgileniyor… Şimdiye kadar gelen en ciddi teklif ise 18 milyon Euro ile Everton'dan.. Ancak bu rakam Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a göre yeterli değil. Orman, oyuncuyu 25-30 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor ve bu konuda aceleci davranmıyor.

FIFA'DAN VİDA'YA UYARI

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida, Rusya'yı eledikleri maç sonrası yaptığı tezahürat nedeniyle başını derde soktu. Sosyal medyada dolaşan videoda takımın scoutlarından Ognjen Vukojevic ile birlikte "Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için" diye bağıran Vida, Rusların tepkisini çekti. FIFA ise Vukojevic ve Vida hakkında soruşturma başlattı. Vida tepkiler üzerine, "Rus halkına saygılıyım. Söylemim Ukraynalı arkadaşlarım için bir şakaydı. Futbol politikanın dışında tutulmalı" dedi. FIFA, Vida'yı sadece uyarmakla yetindi. Hırvat oyuncu, İngiltere ile oynanacak yarı final maçında takımdaki yerini alabilecek.



FRANSIZLAR ÖVDÜ

DOMAGOJ Vida'nın ortaya koyduğu futbol, Fransa basını tarafından takdirle karşılandı. Basında Hırvat stoper için "Artem Dzyuba gibi bir santrforu, partneri ile iyi yardımlaşarak durdurmasını bildi. Hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı. Performansı göz kamaştırıcıydı" ifadeleri kullanıldı.

BİR GÖRÜŞ:

Murat Özbostan

Tok satıcı rolü olmaz!

Beşıktaş'ın gerçekleri var. Yönetim, Şampiyonlar Ligi gelirleri olmadığı için mevcut kadrodan bazı isimleri göndermek istiyor.. Vida, Rusya'da iyi işler yapınca, değerli bir isim haline geldi. Rakamlar havada uçuşuyor. Ama 25-30 milyon Euro gibi paraların olma ihtimali de çok zayıf. Vida, Beşiktaş'tan 3 milyon Euro alıyor. Bonusları da var. Bu parayı Vida'ya Barcelona, Bayern Münih, Juventus ve PSG verir. Bir de İngilizler. Premier Lig 11 Ağustos'ta başlıyor. Adamlar bu sezon transfer süresini kısalttı. Yani Ağustos'un sonuna kadar zaman yok. Beşiktaş eğer Vida'yı satacaksa tok satıcı rolünü bırakmalı ve elini çabuk tutmalı. 15 Temmuz'da Dünya Kupası bitiyor. Oyuncu da ayrılmak istiyorken, her şey sıcağı sıcağına yapılmalı. Şenol Hoca'nın geçen sezon Vida'nın yüzüne çok bakmadığı gerçeğini de hatırlatalım.