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'tan 'e Quaresma tarifesi

'ın eski oyuncusu 'i tekrar takıma katmak için yapacağı teklif belli oldu. Sezon başına 3.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilen tecrübeli orta sahaya, “Bonservisine karışmayız, imza parası da kabul etmeyiz.” denildi.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Beşiktaş'tan Manuel Fernandes'e Quaresma tarifesi
Transferde önceliği Talisca'dan boşalan 10 numara mevkiine veren , eski futbolcusu 'le görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldızla yapılan pazarlıklarda vatandaşı Ricardo Quaresma'ya ödenen garanti ücreti baz aldığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, oyuncuya sezon başına 3.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği ve "Bonservisini sen hallet, imza parası da kabul etmeyiz" dediği öğrenildi. Fernandes'in ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, siyahbeyazlıların teklifini kabul etmesi halinde, kulübüyle bonservisi için masaya oturacak. Beşiktaş, Güneş'in transferine onay verdiği Fernandes'te sorun yaşanması durumunda ise diğer alternatiflere yönelecek. Yeni sezonda Oğuzhan'ın da bu mevkide görev yapma olasılığı bulunuyor.
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Beşiktaş'tan Manuel Fernandes'e Quaresma tarifesi
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