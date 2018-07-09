Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda vitrine çıkan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida bonservis bedelini her geçen gün artırıyor. İşte Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberi ve Vida konusunda son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.07.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:36
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Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
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Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...