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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

Hırvatistan Milli Takımı ile 'nda vitrine çıkan 'ın başarılı stoperi bonservis bedelini her geçen gün artırıyor. İşte Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberi ve Vida konusunda son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:36
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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan köklü kulüpler, 'yı kadrolarına katabilmek için harekete geçti.

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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

Kartal'a, Rusya maçında 2 gol atarak tavan yapan başarılı futbolcu için henüz yazılı teklif gelmedi ancak bir İngiliz ekibinin şimdiden 25 milyon Euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

Bu sezon politikasını tamamen takımdan ayrılacak oyunculardan gelecek olan bütçeye göre belirleyen Yönetimi, 'nın 'nda yarı final görmesi nedeniyle deyim yerindeyse adeta havalara uçtu.

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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

Hırvatistan'ın önceki akşam Rusya'yı penaltı atışlarıyla yenerek yarı finale yükselmesi ve Vida'nın bu maçta iki gol atması nedeniyle Hırvat oyuncunun bonservisi piyasasında daha da arttı.

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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

'ndan önce bazı İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle ön görüşme yapan Yönetimi'ne, Vida için henüz yazılı bir teklif gelmediği ortaya çıktı.

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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

Şu ana kadar yapılan görüşmelerin sözlü durumda olması sebebiyle Vida konusunda temkinli olan 'ın en yüksek rakam olarak 25 milyon Euroya ulaştığı öğrenildi.

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'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Vida için beklediği teklif geldi! 25 milyon Euro...

Adı sır gibi saklanan bir İngiliz kulübünden sözlü olarak böyle bir teklif alan siyah-beyazlı kulüp yine de adımlarını sağlam atıyor.

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