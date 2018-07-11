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Guti ve , 'taki görevlerine başladı

ekiplerinden 'ta, teknik direktör 'in yardımcıları ve İlhan Manız görevlerine başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 21:18
Guti ve İlhan Mansız, Beşiktaş'taki görevlerine başladı

Kulübü, teknik direktör 'in yeni yardımcıları ve 'ın göreve başladığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarına başlayan, daha sonra iki günlük iznin ardından bugün Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları resmen göreve başladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın birlikte olduğu iki fotoğraf paylaşılırken, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için, Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz" notu düşüldü.

Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdürecek.

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Guti ve İlhan Mansız, Beşiktaş'taki görevlerine başladı
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