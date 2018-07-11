Guti ve İlhan Mansız, Beşiktaş'taki görevlerine başladı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcıları Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın göreve başladığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarına başlayan, daha sonra iki günlük iznin ardından bugün Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları resmen göreve başladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın birlikte olduğu iki fotoğraf paylaşılırken, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için, Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz" notu düşüldü.

Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdürecek.