Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

DELOITTE'IN her yıl yayınlanan Avrupa Para Ligi'nde ilk 20'de yer alamayan ve gelir-gider dengesi yüzünden UEFA'nın gözetiminde olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sosyal medyadaki gücü adeta göz kamaştırdı. İspanyolların spor yönetimi üzerine araştırmalar yapan Deportes-Finanzas sitesinin yaptığı değerlendirmede Twitter üzerinde Haziran ayında en fazla etkileşim yaratan 20 kulüp arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı. 20. Borussia Dortmund 285.308 19. Porto 299.364 18. Real Betis