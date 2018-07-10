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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri

Giriş Tarihi: 10.07.2018 01:54 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 02:03
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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

DELOITTE'IN her yıl yayınlanan Avrupa Para Ligi'nde ilk 20'de yer alamayan ve gelir-gider dengesi yüzünden UEFA'nın gözetiminde olan , ve 'ın sosyal medyadaki gücü adeta göz kamaştırdı.

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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

İspanyolların spor yönetimi üzerine araştırmalar yapan Deportes-Finanzas sitesinin yaptığı değerlendirmede Twitter üzerinde Haziran ayında en fazla etkileşim yaratan 20 kulüp arasında , ve da yer aldı.

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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

20. Borussia Dortmund

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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

285.308

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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

19. Porto

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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

299.364

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, ve da listede, işte sosyal medyanın devleri
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri

18. Real Betis

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