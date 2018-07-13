Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etti

A Spor'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Hollanda İkinci Futbol Ligi'nin NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 1.4 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşılamış, genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrılmıştı.



Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.