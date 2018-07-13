Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İngilizler Vida için randevu istedi

İngilizler Vida için randevu istedi

Giriş Tarihi: 13.7.2018
İngilizler Vida için randevu istedi

Hırvatistan'ın Fransa ile yapacağı final maçı, cephesinde de heyecanla bekleniyor. Başkan da, oyuncusunun coşkusuna ortak olmak için maça gidiyor. İngiltere'den 18 milyon Euro teklif alan, sonrasında 20 milyona çıkılan Vida'nın bonservis bedeli 30 milyon olarak belirlenmişti. Everton, Leicester ve Liverpool, Beşiktaş'tan randevu istedi.

Güneş: Büyük iş başardılar
BEŞIKTAŞ teknik ekibi ve futbolcuları önceki akşam Hırvatistan-İngiltere maçını TV'den izlediler. Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, İngiliz forvetleri karşısında etkili olan Vida'yı alkışladılar. Teknik direktör , "Hırvatistan büyük iş başardı. Tebrik etmek lazım. Finale gelmek Rusya'da zorlu iş.. Vida'nın performansı da harikaydı" diye konuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngilizler Vida için randevu istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN