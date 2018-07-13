İngilizler Vida için randevu istedi

Hırvatistan'ın Fransa ile yapacağı final maçı, Beşiktaş cephesinde de heyecanla bekleniyor. Başkan Fikret Orman da, oyuncusunun coşkusuna ortak olmak için maça gidiyor. İngiltere'den 18 milyon Euro teklif alan, sonrasında 20 milyona çıkılan Vida'nın bonservis bedeli 30 milyon olarak belirlenmişti. Everton, Leicester ve Liverpool, Beşiktaş'tan randevu istedi.



Güneş: Büyük iş başardılar

BEŞIKTAŞ teknik ekibi ve futbolcuları önceki akşam Hırvatistan-İngiltere maçını TV'den izlediler. Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, İngiliz forvetleri karşısında etkili olan Vida'yı alkışladılar. Teknik direktör Şenol Güneş, "Hırvatistan büyük iş başardı. Tebrik etmek lazım. Finale gelmek Rusya'da zorlu iş.. Vida'nın performansı da harikaydı" diye konuştu.

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