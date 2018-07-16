Son dakika: Dünya Kupası'nı Fransa kazandı

Fransa ve Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geldi. Oldukça gollü geçen ve tartışmalı kararların verildiği maçın sonunda, Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, dünya şampiyonu oldu.

Fransa maçın 18. dakikasında Mandzukic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Hırvatistan bu gole 28'de Perisic'in füzesiyle cevap verdi. Ardından 38. dakikada Perisic'in eline çarpan topta hakem Pitana, VAR'a başvurdu ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Griezmann takımı bir kez daha öne geçirdi. 59. dakikada Pogba'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş skoru 3-1'e getirdi. 65'te sahneye çıkan Mbappe şık bir golle farkı açtı. Lloris'in kale ağzında kendisini çalımlamaya çalışırken kaptığı topla golü bulan Mandzukic sadece skoru belirleyebildi: 4-2.

Bu sonuçla Fransa, Dünya Kupası'nı kazandı ve 1998 yılından sonra yine bu zafere ulaşmayı başardı.

İLK YARIDAN NOTLAR

18. dakikada Fransa öne geçti. Griezmann'ın, Hırvatistan kalesine yaklaşık 30 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Mandzukic, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

28. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Hırvatistan'ın kazandığı serbest vuruşta Modric'in arka direğe gönderdiği topu Vrsaljko indirdi. Penaltı noktası üzerinde Vida topu bir dokunuşla hemen arkasındaki Perisic'e bıraktı. Perisic, sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

38. dakikada Fransa, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile verilen penaltı ile bir kez daha öne geçti. Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Pitana VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Griezmann, meşin yuvarlağı ve kaleci Subasic'i ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

48. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Rakitic'in pasıyla Rebic, Fransa ceza sahası içinde topla buluştu. Rebic, sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris üzerine gelen topu son anda tek yumruğuyla kornere çeldi.

52. dakikada Fransa etkili geldi. Griezmann'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, altı pas önünde sağ çaprazdan şutunu attı. Kalesini zamanında terkeden ve açıyı kapatan Subasic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahasına girdi, penaltı noktasının gerisindeki Griezmann'a pasını attı. Griezmann daha uygun pozisyondaki Pogba'ya topu gönderdi. Pogba şutunu attı top savunmadan döndü, bir kez daha topu önünde bulan Pogba bu kez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

65. dakikada Fransa 4. golünü buldu. Sol kanattaki Hernandez'den pasını alan Mbappe, Hırvatistan ceza yayı üzerinde önündeki rakibine rağmen şutunu attı ve topu köşeden ağlara yolladı: 4-1.

69. dakikada Hırvatistan, Fransa kalecisi Lloris'in büyük hatası ile farkı 2'ye düşürdü. Umtiti'den pası alan Lloris, altı pas içinde Mandzukic'e çalım atmak istedi, Hırvat oyuncu ayağını uzattı ve topu ağlara gönderdi: 4-2.

Stat: Luzhniki

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante (Dk. 55 Nzonzi), Mbappe, Griezmann, Matuidi (Dk. 73 Tolisso), Giroud (Dk. 81 Fekir)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 82 Pjaca), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 71 Kramaric), Modric, Perisic, Mandzukic

Goller: Dk. 18 Mandzukic (Kendi kalesine), Dk. 38 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 59 Pogba, Dk. 65 Mbappe (Fransa), Dk. 28 Perisic, Dk. 69 Mandzukic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kante, Dk. 41 Hernandez (Fransa), Dk. 90+2 Vrsaljko (Hırvatistan)