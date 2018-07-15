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- maçından kareler

final maçında , 'ı 4-2 mağlup ederek 20 yıllık aranın ardından bir kez Dünya Kupası'nı kazandı. İşte final heyecanında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 15.07.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 20:13
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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

final karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

Mario Mandzukic'in 18. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken bu gole 28. dakikada Ivan Perisic ile karşılık verdi.

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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

ilk yarıyı, 38. Dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle 2-1 önde girdi.

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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

İkinci yarıda 59. dakikada Paul Pogba'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarırken 65. dakikada genç yıldız Kylian Mbappe skoru 4-1'e getirdi.

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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

69. Dakikada, kalecisi Hugo Lloris'in büyük hatasını değerlendiren Mario Mandzukic'in golüyle farkı 2'ye indirmeyi başardı.

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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

Bu golün ardından karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve , 4-2'lik galibiyetle Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.

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- maçından kareler
Fransa - Hırvatistan maçından kareler

böylelikle N'Golo Kante ve Paul Pogba'nın birlikte ilk 11'de başladığı son 19 maçında mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.

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