Fransa - Hırvatistan maçından kareler

2018 Dünya Kupası final maçında Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek 20 yıllık aranın ardından bir kez Dünya Kupası'nı kazandı. İşte final heyecanında yaşananlar... 2018 Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Fransa Mario Mandzukic'in 18. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken Hırvatistan bu gole 28. dakikada Ivan Perisic ile karşılık verdi. Fransa ilk yarıyı, 38. Dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle 2-1 önde girdi. İkinci yarıda Fransa 59. dakikada Paul Pogba'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarırken 65. dakikada genç yıldız Kylian Mbappe skoru 4-1'e getirdi. Hırvatistan 69. Dakikada, Fransa kalecisi Hugo Lloris'in büyük hatasını değerlendiren Mario Mandzukic'in golüyle farkı 2'ye indirmeyi başardı. Bu golün ardından karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Fransa, 4-2'lik galibiyetle Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı. Fransa böylelikle N'Golo Kante ve Paul Pogba'nın birlikte ilk 11'de başladığı son 19 maçında mağlubiyet yüzü görmemiş oldu.