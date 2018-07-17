Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

Dünya Kupası'nın kazananı şüphesiz Beşiktaş oldu. Hırvatistan kupaya finalde veda etti ancak siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida performansıyla pek çok kulübü peşine takarken, yönetimin de yüzünü güldürdü. 29 yaşındaki savunmacı, şampiyonluğu kaçırdıkları turnuvada en iyi 11'e girmeyi başardı. İngiltere'den Liverpool, West Ham, Everton, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla, Vida konusunda Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak için haber bekliyor.

BEŞİKTAŞ'A GÖRE RAKAM 30!..

LIVERPOOL ve West Ham, Vida'yı renklerine katmak için 22 milyon Euro'yu (yaklaşık 127 milyon TL) gözden çıkarmış durumda. Everton 17 milyon Euro vermeye hazır. Dünya Kupası sırasında oyuncunun kafasının karışmaması için teklifleri Vida ile paylaşmayan yönetim, önce Hırvat yıldız ile görüşüp fikrini alacak ardından da Vida'yı isteyen kulüplerle masaya oturacak. Beşiktaş yönetimi 30 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon TL) bonservis konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. O nedenle önce taliplerin nereye kadar çıkacağını görecek ardından da en kârlı şekilde bu işe noktayı koyacak.

ZENIT'I KIZDIRDI

DOMAGOJ Vida'nın talipleri arasında olan Rus ekibi Zenit'in ise 22 milyon Euro'yu gözden çıkarmasına rağmen bu transferden vazgeçtiği ortaya çıktı. Hırvatistan'ın Rusya'yı kupa dışında bıraktığı maçtan sonra Vida'nın galibiyeti Ukrayna'ya hediye etmesi Zenitlileri kızdırdı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a önce 18 milyon Euro'luk teklif sunan Zenit, Başkan'ın, "25-30 milyon Euro arasında bir rakam düşündüklerini iletmesinden sonra rakamı 22 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Vida'nın açıklaması bir anda her şeyi bitirdi. Rus kulübü daha önce her gün mesaj gönderdiği Vida için yaptığı görüşmeleri bir anda kesti.