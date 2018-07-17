Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklamalar: Meydan okumayı seviyorum

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu basına tanıttı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ronaldo, "Bu kulüpte iz bırakmak istiyorum. Herkes UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ama biz tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Juventus'un kazanması için elimden geleni yapacağım." dedi.

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM"

Real Madrid'den ayrıldığı için üzgün olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kariyerim için yeni bir sayfa açıyorum. Kariyerimin bu aşamasında böyle müthiş bir kulübe gelebilmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sadece bir futbolcu değil insan olarak da örnek olmak istediğini belirten Ronaldo, "Gençlere yardım etmek istiyorum. Kariyerim açısından büyük bir an. 4 yıllık sözleşmem var ve bu takımın yeni zaferleri için daha çok çalışmak istiyorum. Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden biri, çok iyi bir başkan ve teknik direktöre sahip. Ayrıca, taraftarlar harika bir karşılama yaptı, onlara da çok teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Ronaldo sağlık kontrolünden geçti

Kendisini mükemmel hissettiğini aktaran Portekizli futbolcu, "Serie A çok zor ama Juventus da ben de hazırım. Yaşım önemli değil, iyi ve motive hissediyorum kendimi. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Teknik direktör Allegri ile görüştüm. 30 Temmuz'da antrenmanlara başlayacağım. İlk lig maçında oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

"EN ÜST SEVİYEDE OYUNCU OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Oynamak için sabırsızlandığı söyleyen Ronaldo, "Çok motiveyim. En üst seviyede oyuncu olduğumu göstermek istiyorum yeniden. Bu arada Real Madrid'deki hikayem inanılmazdı ve taraftarlara teşekkür ederim. Ancak hayatıma şimdi yeni bir sayfa açtım." şeklinde konuştu.

Kariyerinde hiçbir zaman kolayı seçmediğini belirten Portekizli yıldız, "Meydan okumayı seviyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaparak Juventus tarihinde de iz bırakmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

"BENİM YAŞIMDAKİ ÇOĞU FUTBOLCU..."

Fiziksel ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Ronaldo, "Kariyerim için büyük bir adım. Benim yaşımdaki çoğu futbolcu böyle kararlar alamıyor. Bana bu fırsatı sunduğu için Juventus'a minnettarım." diye görüş belirtti.

2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, eflatun-beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.

FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan 33 yaşındaki Ronaldo, geçen hafta Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.