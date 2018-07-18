Fenerbahçe - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında, İngiliz ekibi Fulham ile karşılaşıyor.

Joseph Moynat Stadı'nda oynanacak müsabaka bu akşam TSİ 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Fulham maçı D-Smart 77. kanaldan canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR İLE YENİŞEMEDİ

Yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde 28 Haziran Perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı lacivertli takım, ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'ta, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yapmıştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, sarı lacivertli takımın golü Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe'dan geldi.

LAUSANNE SPORT'A MAĞLUP OLDU

İstanbul'daki hazırlıklarının ardından 10 Temmuz itibariyle İsviçre'nin Lozan kentinde kampa giren Fenerbahçe, çalışmalarını burada yaptığı antrenmanlarla sürdürürken, 13 Temmuz Cuma günü İsviçre'nin Lausanne Sport ekibiyle hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma Lozan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin golünü genç stoper Yiğithan Güveli attı.

YENİ TRANSFERLER KAMPA KATILDI

Öte yandan sarı lacivertli takımın yeni transferleri Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu da bu süreçte kampta katıldı.

Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre kampını Premier Lig'e bu sene yükselen Fulham ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Sarı lacivertli kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.