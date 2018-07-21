Phillip Cocu'nun gözdesi Sinan Gümüş

Geçen sezon attığı kritik gollerle şampiyonluğa katkı sağlayan Sinan Gümüş, İsviçre kampında da verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. 650 bin Euro garanti ücreti ile Muğdat Çelik'ten sonra sarı-kırmızılı takımın en az kazanan ismi olan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili özel bir detay da ortaya çıktı. Gurbetçi oyuncuyu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun PSV'nin başındayken uzun süre takip ettiği ve çok beğendiği öğrenildi. İşte geçen sezon perde arkasında yaşananlar...

BRUMA'YI İZLEYİP SİNAN'I BEĞENDİ

Tudor döneminde şans bulamayan Sinan Gümüş için menajeri geçen yaz Benfica'dan resmi teklif getirmişti. Bu sırada PSV'yi çalıştıran Cocu da Sinan'ın transfer edilmesini istedi. Daha önce Bruma ile ilgilenen Cocu, Galatasaray'ın maç kasetlerini izledikten sonra Sinan Gümüş'ü Hollandalı yetkililere bildirdi. Ancak hem Tudor hem de o dönemin yönetimi 1994 doğumlu gurbetçi oyuncuyu satma riskini göze alamadı. G.Saray, bir sezon daha sözleşmesi bulunan Sinan'la masaya oturmayı planlıyor. Ücretine yüzde 100 zam düşünülen genç oyuncunun mukavelesine yüksek bir serbest kalma bedeli de konacak.

SİNAN GÜMÜŞ İÇİN NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN

Fırsatı kaçırmamalı

Tarih: 13 ARALIK 2014... Sinan Gümüş için "Soyadı gümüş futbolu altın" diye yazdım ve şu analizi yaptım: "Sinan müthiş bir sol ayağa sahip. Güçlü fiziğiyle, atletik yapısıyla, Sinan topla rakip kaleye dikine müthiş gidiyor. İki kanatta oynayabiliyor. Kolay çalım atabiliyor. Yüksek tekniği sayesinde ayak içini, ayak üstünü şut atarken mükemmel kullanıyor." Yabancı hocaların yüzüne bakmadığı Sinan, Fatih Terim'le yeniden doğdu. Konya ve Alanya maçlarında attığı kritik gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğuna katkı sağlayan Sinan'a hocası, "Prens" gözüyle bakıyor. Galatasaray Devler Ligi'nde oynayacak. Sinan bu fırsatı ıskalamayıp iyi değerlendirmeli ve ilk 11'de kalıcı olmalı.

GÜRCAN BİLGİÇ

Devamlılığı yok

Sinan'ın geçen sezon başı Galatasaray'da sorunlar yaşadığı bir dönem vardı. Tudor'un kafasında onu oynatmak yoktu ve ayrılmak istiyordu. Bu dönemde Cocu da oyuncuya ilgi duymuş olabilir. Adam eksilten, sol ayağını etkili kullanan ve hücum oynayan her takım için önemli bir oyuncu Sinan Gümüş. Fatih Hoca ile Galatasaray'da kulübede kalmasına rağmen sonradan oyuna girerek önemli ve değerli işler yaptı. Galatasaray'ın tutmak istemesi de çok doğal. Kadrosunda böyle bir etkili oyuncu bulundurmak istemesi de Cocu için normal. Ama şu gerçek de var; Sinan'ın bir hedef takımda ilk 11 oynayacak devamlılığı henüz oluşmadı. Kendini o rekabet içinde birinci seçenek haline getirmeli.